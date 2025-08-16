به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله عزیزی اظهار کرد: یک واحد خانه‌مسافر در این شهرستان که علیرغم تذکرات مکرر همچنان اقدام به پذیرش مسافر می‌کرد، با دستور دادستان پلمب شد.

وی با بیان اینکه فعالیت اقامتی بدون اخذ مجوز رسمی تخلف محسوب می‌شود، افزود: هرگونه ارائه خدمات به مسافران باید در چارچوب مقررات و از سوی مراکز اقامتی دارای مجوز انجام گیرد.

عزیزی از شهروندان خواست در صورت حضور مهمانان و مسافران در بانه، آنان را به مراکز رسمی راهنمایی کنند و در صورت مشاهده فعالیت خانه‌مسافرهای غیرمجاز موضوع را به اداره میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بانه همچنین تصریح کرد: در صورت دریافت گزارش‌های مردمی درباره فعالیت غیرمجاز، این اداره با همکاری پلیس اماکن و دستگاه قضائی به‌سرعت وارد عمل شده و برخورد قانونی و قاطع با متخلفان خواهد داشت.