آزادسازی اراضی کشاورزی ۱۵۰ میلیاردی در نور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد امینی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و در پی کسب خبری مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در بخشی از زمین‌های کشاورزی شهرستان نور، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با همکاری مأموران انتظامی و کارشناسان اداره جهاد کشاورزی، حصارها و ساخت و سازهای ایجاد شده در زمین‌های مذکور تخریب شد.

فرمانده انتظامی نور تصریح کرد: در اجرای این مأموریت، ۱۱ مورد دیوارکشی، تفکیک و ساخت و ساز غیرمجاز در ۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی شهرستان تخریب و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.

سرهنگ امینی، ارزش زمین‌های رهاسازی شده در این عملیات را بالغ ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و از تشکیل پرونده برای ۳ نفر از سودجویان که اقدام به احداث ساختمان و دیوارکشی در زمین‌های مذکور کرده بودند خبر داد.