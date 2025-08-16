  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

آزادسازی اراضی کشاورزی ۱۵۰ میلیاردی در نور

نور- فرمانده انتظامی نور از آزادسازی پنج هزار متر مربع از اراضی کشاورزی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در امیرآباد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد امینی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و در پی کسب خبری مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در بخشی از زمین‌های کشاورزی شهرستان نور، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با همکاری مأموران انتظامی و کارشناسان اداره جهاد کشاورزی، حصارها و ساخت و سازهای ایجاد شده در زمین‌های مذکور تخریب شد.

فرمانده انتظامی نور تصریح کرد: در اجرای این مأموریت، ۱۱ مورد دیوارکشی، تفکیک و ساخت و ساز غیرمجاز در ۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی شهرستان تخریب و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.

سرهنگ امینی، ارزش زمین‌های رهاسازی شده در این عملیات را بالغ ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و از تشکیل پرونده برای ۳ نفر از سودجویان که اقدام به احداث ساختمان و دیوارکشی در زمین‌های مذکور کرده بودند خبر داد.

