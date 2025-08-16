آزادسازی اراضی کشاورزی ۱۵۰ میلیاردی در نور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد امینی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و در پی کسب خبری مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در بخشی از زمینهای کشاورزی شهرستان نور، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: با همکاری مأموران انتظامی و کارشناسان اداره جهاد کشاورزی، حصارها و ساخت و سازهای ایجاد شده در زمینهای مذکور تخریب شد.
فرمانده انتظامی نور تصریح کرد: در اجرای این مأموریت، ۱۱ مورد دیوارکشی، تفکیک و ساخت و ساز غیرمجاز در ۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی شهرستان تخریب و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.
سرهنگ امینی، ارزش زمینهای رهاسازی شده در این عملیات را بالغ ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و از تشکیل پرونده برای ۳ نفر از سودجویان که اقدام به احداث ساختمان و دیوارکشی در زمینهای مذکور کرده بودند خبر داد.
