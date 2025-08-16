واکنش پلیس راه مازندران به یک شایعه در شبکه های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماجرا زمانی آغاز شد که سرنشینان یک خودروی سواری، مادر و پسری، بر سر محل توقف برای استراحت دچار اختلاف شدند. مشاجره لفظی میان آنها شدت گرفت و پسر خانواده با وارد کردن ضربه به شیشه خودرو موجب شکستگی آن شد. مادر خانواده که نگران ادامه تنش بود، با مشاهده مأموران پلیس راه، خودرو را مقابل پاسگاه متوقف و از آنان درخواست کمک کرد.

سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: در ادامه این حادثه، پسر خانواده که به شدت عصبانی بود با یک قبضه سلاح سرد قصد ورود به پاسگاه و حمله به مادرش را داشت که با اقدام به موقع مأموران پلیس راه مهار و دستگیر شد.

وی افزود: با هماهنگی پلیس ۱۱۰ فرد خاطی به مأموران انتظامی تحویل داده شد و مادر خانواده پس از قدردانی از عملکرد پلیس محل را ترک کرد.

عبادی با تأکید بر اینکه شایعه‌سازی و انتشار اخبار تأیید نشده در فضای مجازی موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، از رسانه‌ها و شهروندان خواست پیش از بازنشر مطالب از صحت آن اطمینان حاصل کنند.