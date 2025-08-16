  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

تکواندوکار نوجوان شاهرودی جواز حضور در بازی‌های آسیایی را گرفت

شاهرود- رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود از برگزاری بازی‌های آسیایی تکواندو نوجوانان در بحرین خبر داد و گفت: هلیا ابراهیمیان تکواندو کار نوجوان شاهرودی، جواز حضور در این بازی‌ها را گرفت.

محمد جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سومین بازی‌های آسیایی تکواندو نوجوانان ۲۷ مهرماه سال جاری به میزبانی منامه کشور بحرین برگزار می‌شود، ابراز داشت: تکواندو کار نوجوان شاهرود موفق به کسب جواز حضور این بازی‌ها شد.

وی با بیان اینکه تیم ایران در دو بخش کیورگی و پومسه حضور خواهد داشت، افزود: هلیا ابراهیمیان برای اردوی آمادگی این بازی‌ها به تیم ملی دعوت شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه مسابقات انتخابی این تیم روز گذشته در خانه تکواندو برگزار شد، ابراز داشت: این تکواندو کار نوجوان توانست از سد افراد عبور و در این مسابقات حضور یابد.

جلالی با بیان اینکه سرمربی تیم بر عهده گیتا ویسی است، تصریح کرد: مهین اسماعیل نژاد و صفیه علیجانی عنوان مربیان تیم را همراهی خواهند داشت.

وی افزود: استعدادهای خوبی در حوزه ورزش شاهرود وجود دارد که در رده‌های قهرمانی مشغول فعالیت هستند که قطعاً حمایت از آنها در دستور کار است که برای این مهم همکاری سایر ارگان‌ها و نهادها نیز ضروری به نظر می‌رسد.

