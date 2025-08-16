به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی در گفتگو با برنامه خبر نیمروزی گفت: کارنامه نتایج اولیه آزمون سراسری سال ١۴٠۴ (نوبت اول و دوم) از روز گذشته ۲۴ مردادماه ۱۴۰۴ بر روی سامانه سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org در دسترس داوطلبان قرار گرفته است و داوطلبان حتماً باید تا ۲۶ مرداد، گروه اصلی خود را در سامانه سازمان سنجش انتخاب کنند.

وی ادامه داد: برای هرکدام از متقاضیان که در یک یا چند نوبت آزمون سراسری شرکت کرده‌اند، کارنامه ملاک عمل در گروه آزمایشی اصلی و گروه زبان یا هنر صادر می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اضافه کرد: کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته برای داوطلبان، هفته آینده منتشر می‌شود که شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است و می‌توانند آن را در حساب کاربری خود در سامانه سنجش مشاهده کنند.

وی یادآور شد: نتایج داوطلبان پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی روز دوشنبه یا سه شنبه هفته جاری اعلام می‌شود و داوطلبان این گروه دو روز فرصت دارند اگر قصد انتخاب رشته در آزمون سراسری دارند، انصراف قطعی خود از دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را اعلام کنند تا امکان انتخاب رشته آزمون سراسری برای آنان فراهم شود.

محمدی با اشاره به شعار سازمان سنجش آموزش کشور برای انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری خاطرنشان کرد: شعار امسال سازمان سنجش «انتخاب رشته مطمئن، ساده و کم هزینه» است و امسال برنامه مناسبی را برای انتخاب رشته داوطلبان در نظر گرفته‌ایم و خواهش من این است که داوطلبان تحت هیچ شرایطی تن به انتخاب رشته‌های پر هزینه ندهند و فریب سایت‌های مجازی که تبلیغ می‌کنند «شما را با هر رتبه و نتیجه‌ای در بهترین دانشگاه قبول می‌کنیم» نخورند.

وی گفت: بسته‌های جامع انتخاب رشته در سازمان سنجش تهیه شده است. نرم‌افزار انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه انتخاب رشته و موشن گرافی‌های مرتبط با انتخاب رشته تهیه شده است.

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: امسال فراتر از سایر برنامه‌ها، متخصصان سازمان سنجش برنامه‌ها و بخش‌هایی را برای راهنمایی انتخاب رشته داوطلبان ضبط و پخش خواهند کرد.