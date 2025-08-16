به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در تماسی تلفنی با منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار و مجموعه مسئولان و کمیته‌های ستاد اربعین استان کرمانشاه در میزبانی شایسته از زائران، بر استمرار خدمت‌رسانی تا بازگشت ایمن آخرین زائران به مقصد تأکید کرد.

در این گفت‌وگو، استاندار کرمانشاه گزارشی از آخرین اقدامات و تدابیر اندیشیده‌شده برای مدیریت بازگشت زائران از پایانه بین‌المللی خسروی ارائه کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان در آمادگی کامل قرار دارند تا عملیات بازگشت زائران به صورت روان و بدون مشکل انجام شود.

معاون اول رئیس‌جمهور نیز در ادامه این تماس تلفنی، دستورات لازم برای تسهیل تردد و جابه‌جایی زائران از مرز خسروی را صادر کرد و خواستار بسیج همه امکانات برای مدیریت این عملیات مهم شد.

گفتنی است استان کرمانشاه در جریان مراسم عظیم اربعین امسال، به حدود ۶۰ درصد از کل زائران خدمت‌رسانی کرده است. توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در بخش پارکینگ‌ها، گیت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل موجب شد زائران اربعین با سهولت و سرعت بیشتری از مرز بین‌المللی خسروی تردد کنند.