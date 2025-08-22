به گزارش خبرنگار مهر، در سال گذشته، با بهره‌گیری از روش‌های نوین، گره ۱۰۰ پرونده بسیار پیچیده که برخی از آنها فاقد مظنون مشخص بودند، باز شد. تا پایان اسفند ۱۴۰۳، نزدیک به ۹ هزار مجرم حرفه‌ای و سابقه‌دار که مرتکب جرایم خطرناک شده بودند، به سرعت شناسایی شده و پرونده‌های آنان به مراجع قضائی ارجاع شد.

این موفقیت از طریق نمونه‌برداری از آثار بیولوژیکی به‌جا مانده در محل وقوع جرم (از جمله تار مو، لکه خون یا قطعات پوست) و انجام آزمایشات دی‌ان‌ای در آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی، به دست آمده است. با تطبیق نمونه‌های مذکور با پروفایل‌های ژنتیکی محکومین سابقه‌دار، هویت مجرمان به سرعت مشخص شد. از آبان سال گذشته، سامانه ژنتیک نمونه‌های صحنه جرم پلیس آگاهی به بانک ژنتیکی مجرمان در سازمان پزشکی قانونی متصل گردید که این امر امکان شناسایی سریع و پیشگیری از تکرار جرم را فراهم آورده است.

طی چند سال اخیر، دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیکی مجرمان از سوی قوه قضائیه به سازمان پزشکی قانونی ابلاغ شده و نمونه‌برداری از محکومین جرایم خطرناک و سابقه‌دار در تمامی زندان‌های کشور انجام می‌شود. به منظور توسعه این سامانه، ده آزمایشگاه تخصصی ژنتیک قانونی در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، ساری، شیراز، تبریز، زاهدان، کرمانشاه، اهواز و رشت راه‌اندازی شده است.

تا به امروز، بالغ بر ۲۴۰ هزار نمونه از مجرمان حرفه‌ای اخذ و بیش از ۱۷۸ هزار پروفایل ژنتیکی تهیه شده است. تمامی فرآیندهای فنی و علمی مرتبط با این سامانه توسط دانشمندان جوان و متخصص داخلی طراحی و پیاده‌سازی شده است.