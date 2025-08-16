آغاز ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی فراجا در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر شنبه در مراسم کلنگ‌زنی ۵۰۰ واحد مسکونی طرح شهید سلیمانی ویژه فراجا، تأمین زیرساخت‌های نیروی انتظامی را از اولویت‌های کهگیلویه و بویراحمد برشمرد و گفت: کارگروه تقویت زیرساخت‌های نیروی انتظامی تشکیل و فعال شده که در پنج جلسه اخیر، نتایج قابل توجهی داشته است.

وی اظهار کرد: تأمین زمین و احداث مسکن برای نیروی انتظامی مورد توجه بود که امروز شاهد کلنگ‌زنی ۵۰۰ واحد مسکونی هستیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأمین سایر نیازهای نیروی انتظامی در استان، افزود: پاسگاه‌ها، فضاهای اداری و زیرساخت‌ها مورد توجه بوده و این اقدام بی‌سابقه مرهون همکاری دستگاه‌های مرتبط به ویژه راه و شهرسازی است.

وی به موضوع الزام سایر ادارات برای تأمین مسکن کارکنان نیز تاکید کرد، همه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از ساز و کار تعاونی‌های مسکن استفاده کنند و برای دستگاه‌هایی که تاکنون از این ظرفیت استفاده نکرده‌اند، پیگیری‌های لازم را از طریق کارگروه مسکن استان انجام دهند.

رحمانی تصریح کرد: در مرکز استان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و وجود جنگل‌های گسترده، با کمبود زمین مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه، از ۴۶ هزار نفر متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در استان برای ۱۸ هزار و ۴۰۰ متقاضی تأمین زمین شده است، ادامه داد: رتبه استان در طرح نهضت ملی مسکن از جایگاه ۳۱ به ۱۱ ارتقا یافته است، اما این جایگاه برای ما قابل قبول نیست و باید تلاش کنیم تا شرایط بهتری ایجاد شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: با الحاق اراضی در حاشیه مرکز استان و مناطق نزدیک به آن پیگیر هستیم تا زمین مورد نیاز متقاضیان را تأمین کنیم.