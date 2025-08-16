  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷

آغاز ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی فراجا در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی فراجا با حضور مسئولان استانی و شهرستانی کهگیلویه و بویراحمد در شهر یاسوج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر شنبه در مراسم کلنگ‌زنی ۵۰۰ واحد مسکونی طرح شهید سلیمانی ویژه فراجا، تأمین زیرساخت‌های نیروی انتظامی را از اولویت‌های کهگیلویه و بویراحمد برشمرد و گفت: کارگروه تقویت زیرساخت‌های نیروی انتظامی تشکیل و فعال شده که در پنج جلسه اخیر، نتایج قابل توجهی داشته است.

وی اظهار کرد: تأمین زمین و احداث مسکن برای نیروی انتظامی مورد توجه بود که امروز شاهد کلنگ‌زنی ۵۰۰ واحد مسکونی هستیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأمین سایر نیازهای نیروی انتظامی در استان، افزود: پاسگاه‌ها، فضاهای اداری و زیرساخت‌ها مورد توجه بوده و این اقدام بی‌سابقه مرهون همکاری دستگاه‌های مرتبط به ویژه راه و شهرسازی است.

وی به موضوع الزام سایر ادارات برای تأمین مسکن کارکنان نیز تاکید کرد، همه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از ساز و کار تعاونی‌های مسکن استفاده کنند و برای دستگاه‌هایی که تاکنون از این ظرفیت استفاده نکرده‌اند، پیگیری‌های لازم را از طریق کارگروه مسکن استان انجام دهند.

رحمانی تصریح کرد: در مرکز استان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و وجود جنگل‌های گسترده، با کمبود زمین مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه، از ۴۶ هزار نفر متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در استان برای ۱۸ هزار و ۴۰۰ متقاضی تأمین زمین شده است، ادامه داد: رتبه استان در طرح نهضت ملی مسکن از جایگاه ۳۱ به ۱۱ ارتقا یافته است، اما این جایگاه برای ما قابل قبول نیست و باید تلاش کنیم تا شرایط بهتری ایجاد شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: با الحاق اراضی در حاشیه مرکز استان و مناطق نزدیک به آن پیگیر هستیم تا زمین مورد نیاز متقاضیان را تأمین کنیم.

