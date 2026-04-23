۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اولویت مسئولان استان در سال ۱۴۰۵

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، یداله رحمانی عصر پنجشنبه در نشست شورای مسکن با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، گفت: خانه‌دار کردن مردم یکی از برنامه‌های مهم نظام و دولت است و باید تمامی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف ملی همکاری جدی داشته باشند.

وی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار افزود: طولانی شدن دوره ساخت واحدهای مسکونی باعث افزایش هزینه‌ها و فشار اقتصادی بر مردم می‌شود، از این‌رو تسریع در روند احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن ضروری است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از طولانی شدن فرآیندهای اداری و بروکراسی در اجرای طرح، بر حذف مراحل زائد و تسهیل امور برای به نتیجه رساندن نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

وی افزود: در سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، یکی از محورهای اصلی کار مدیران باید به سرانجام رساندن طرح‌های نهضت ملی مسکن باشد.

رحمانی عملکرد همه دستگاه‌ها را در این طرح قابل ارزیابی دانست و تصریح کرد: دبیرخانه طرح نهضت ملی مسکن در اداره راه و شهرسازی باید مصوبات شورای مسکن را به‌صورت روزانه رصد کرده و هر دو هفته یک‌بار جلسه شورا برگزار شود.

وی از آماده‌سازی چندین واحد مسکونی تا پایان خردادماه خبر داد و از همکاری دستگاه‌هایی چون منابع طبیعی، محیط زیست و بانک‌ها تشکر کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد کرد: دولت در شرایط جنگی اختیاراتی را به استانداران داده است لذا مدیران از این فرصت تنفیذ اختیارات برای رفع مشکلات طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از فرصت پیش آمده گفت: استفاده مدیران از طرح تنفیذ اختیارات به استانداران در جایگاه دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی لحاظ می‌شود.

