به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی، فرمانده انتطامی شهرستان کرج، گفت: در پی دریافت گزارشی از مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دستهجمعی همراه با عربدهکشی و ایجاد رعب و وحشت با سلاح سرد در یکی از چایخانههای رجاییشهر، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۵ به محل اعزام شدند.
وی افزود: متهم اصلی این پرونده که با گذاشتن قرار دعوا در قهوهخانه قصد قدرتنمایی داشت، هنگام مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد اما مأموران انتظامی موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر از متهمان شدند. همچنین آلات و ادوات جرم کشف و پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی ارسال شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرج با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان امنیت عمومی بیان کرد: عربدهکشی و ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر از اولویتهای جدی پلیس است و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده موارد مشابه، بلافاصله موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.
نظر شما