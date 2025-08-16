  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

سه نفر از اراذل و اوباش در رجایی‌شهر کرج دستگیر شدند

سه نفر از اراذل و اوباش در رجایی‌شهر کرج دستگیر شدند

کرج- فرمانده انتظامی شهرستان کرج از شناسایی و دستگیری سه نفر از اراذل و اوباش خبر داد که با سلاح سرد در یکی از چایخانه‌های منطقه رجایی‌شهر اقدام به قدرت‌نمایی، درگیری و ضرب و شتم کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی، فرمانده انتطامی شهرستان کرج، گفت: در پی دریافت گزارشی از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته‌جمعی همراه با عربده‌کشی و ایجاد رعب و وحشت با سلاح سرد در یکی از چایخانه‌های رجایی‌شهر، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۵ به محل اعزام شدند.

وی افزود: متهم اصلی این پرونده که با گذاشتن قرار دعوا در قهوه‌خانه قصد قدرت‌نمایی داشت، هنگام مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد اما مأموران انتظامی موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر از متهمان شدند. همچنین آلات و ادوات جرم کشف و پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان امنیت عمومی بیان کرد: عربده‌کشی و ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر از اولویت‌های جدی پلیس است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشابه، بلافاصله موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.

