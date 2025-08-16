رضا دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت خدماترسانی ناوگان حملونقل به زائران اربعین حسینی اظهار داشت: خوشبختانه از ابتدای عملیات انتقال زائران، تمامی ظرفیتهای حملونقل عمومی در مرز خسروی بهصورت منظم و شبانهروزی در خدمت زائران اباعبدالله الحسین (ع) قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اتوبوسها در سه شیفت کاری و بهصورت ۲۴ ساعته فعال هستند، افزود: تلاش شبانهروزی رانندگان و نیروهای پشتیبان موجب شده زائران در کمترین زمان ممکن جابهجا شوند و این روند بدون وقفه ادامه دارد.
دوستی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ هزار سرویس حملونقل در مرز خسروی، چه در داخل خاک ایران و چه در داخل خاک عراق، به زائران عزیز ارائه شده است و این خدمات همچنان با قوت ادامه دارد.
مسئول قرارگاه حملونقل مرزی خسروی تأکید کرد: ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی، ون و مینیبوس تا پایان عملیات انتقال زائران و تا آخرین نفری که وارد خاک ایران شود، در مرز مستقر خواهد بود و هیچگونه خللی در روند خدماترسانی ایجاد نخواهد شد.
وی گفت: برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که حتی در ساعات اوج بازگشت زائران نیز سرویسدهی بهصورت روان و منظم ادامه یابد و زائران با آرامش و سهولت مسیر بازگشت خود را طی کنند.
رضا دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت خدماترسانی ناوگان حملونقل به زائران اربعین حسینی اظهار داشت: خوشبختانه از ابتدای عملیات انتقال زائران، تمامی ظرفیتهای حملونقل عمومی در مرز خسروی بهصورت منظم و شبانهروزی در خدمت زائران اباعبدالله الحسین (ع) قرار گرفته است.
