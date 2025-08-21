ثبت بیش از یک میلیون تردد مرزی زائر در مرز خسروی

رضا دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات‌رسانی گسترده در اربعین امسال اظهار داشت: در ایام اربعین ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون تردد زائران از مرز خسروی ثبت شد و این حجم گسترده جابه‌جایی با همکاری شبانه‌روزی ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری و محلی مدیریت شد.

وی افزود: قرارگاه مرزی خسروی که زیرمجموعه قرارگاه حمل‌ونقل مرزی کشور فعالیت می‌کند، از چهارم مردادماه کار خود را آغاز کرد. در این مدت بیش از ۴۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس در دو سوی مرز در اختیار زائران قرار گرفت. در داخل خاک ایران، این ناوگان در پارکینگ‌های برکت و شهر قصرشیرین مستقر بودند و خدمات حمل‌ونقلی را به صورت ۲۴ ساعته در سه شیفت ارائه کردند.

دوستی تصریح کرد: در داخل خاک عراق نیز حدود ۳۰ دستگاه اتوبوس در پایانه مرزی به صورت رایگان مستقر شد و از نقطه منظریه تا طاق حسینی بغداد بیش از ۶۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اختصاص یافت. این اقدامات باعث تسهیل سفر زائران و کاهش مشکلات تردد در مسیرهای داخلی و خارجی مرز خسروی شد.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل مرزی خسروی با اشاره به حجم بالای خدمات‌رسانی انجام‌شده گفت: بیش از ۵۰ هزار سرویس حمل‌ونقل در دو سوی مرز انجام شد که بخش بزرگی از آن در کوتاه‌ترین زمان و با مدیریت میدانی صورت گرفت. این آمار نشان‌دهنده بسیج همه ظرفیت‌ها برای خدمت به زائران حسینی است.

وی همچنین بُعد اقتصادی این حرکت را حائز اهمیت دانست و افزود: علاوه بر نگاه معنوی و دینی که به موضوع اربعین داریم، این حرکت برکات اقتصادی نیز برای منطقه به همراه داشت. ما اولویت را به رانندگان تاکسی و مینی‌بوس بومی شهرهای قصرشیرین و سرپل‌ذهاب دادیم تا هم معیشت آن‌ها تقویت شود و هم از ظرفیت‌های محلی بهترین استفاده صورت گیرد.

دوستی یادآور شد: در این ایام بیش از ۱۰۰ دستگاه تاکسی و مینی‌بوس بومی قصرشیرین در حمل‌ونقل زائران به‌کارگیری شد که این اقدام موجب رضایتمندی چشمگیر مردم و رانندگان محلی گردید.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت موفق حمل‌ونقل در مرز خسروی حاصل همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، رانندگان بومی و تلاش شبانه‌روزی نیروهای قرارگاه حمل‌ونقل بوده و امیدواریم در سال‌های آینده نیز با تقویت زیرساخت‌ها شاهد افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به زائران باشیم.