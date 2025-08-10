به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله حاجی زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: با وجود ۱۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز و بیش از سه هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته، تمام مدارس این شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده هستند.

رئیس آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به وجود ۲۰۰ فضای آموزشی در بردسکن بیان کرد: کارشناسان پروژه مهر در حال آماده‌سازی و بهسازی مدارس هستند و امسال ورودی پایه اول نسبت به سال گذشته ۱۰۰ نفر افزایش یافته است.

اجرای محدوده بندی برای توسعه متوازن

وی افزود: به منظور جلوگیری از تراکم بیش از ۳۵ دانش‌آموز در کلاس‌ها و ایجاد توسعه متوازن، محدوده‌بندی مدارس در سطح شهر اجرا شده است و والدین باید در این زمینه همکاری کنند.

حاجی زاده با بیان اینکه ثبت‌نام دانش‌آموزان در تمام مدارس آغاز شده و برای پایه هفتم، انتخاب مدارس شاهد، نمونه و تیزهوشان به صورت جداگانه انجام می‌شود، گفت: در بردسکن مدرسه تیزهوشان وجود ندارد و دانش‌آموزان علاقه‌مند باید به شهرستان مجاور مراجعه کنند.

به گفته رئیس آموزش و پرورش بردسکن، فرآیند هدایت تحصیلی با تحلیل نمرات و استعداد دانش‌آموزان انجام می‌شود و سیاست دولت بر تقویت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و ثبت‌نام ۶۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم در هنرستان‌ها است.

وی افزود: از مهر امسال رشته حسابداری به هنرستان‌ها افزوده شده و پیگیری‌ها برای راه‌اندازی رشته تربیت‌بدنی ویژه پسران در حال انجام است.

حاجی زاده از اجرای ۱۶ طرح در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در بردسکن خبر داد و گفت: مدرسه دو کلاسه جوادیه، مدرسه ۱۲ کلاسه شهید مفتوحی و ساخت نمازخانه از جمله این پروژه‌ها است.

به گفته رئیس آموزش و پرورش بردسکن چمن ورزشی شهید مفتوحی افتتاح شده و احداث استخر دانش‌آموزی نیز در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: ساماندهی و نشان‌دار کردن سرویس‌های مدارس در تابستان انجام شده و درباره لباس فرم نیز نظر انجمن اولیا و مربیان ملاک عمل خواهد بود.

حاجی زاده ترک تحصیل را از خطوط قرمز آموزش و پرورش دانست و گفت: طرح شهید محمودوند برای جلوگیری از ترک تحصیل در حال اجرا است و توانمندسازی مدیران و دبیران در شهریور و مهرماه پیگیری خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش بردسکن یادآور شد: تجهیزات برخی هنرستان‌ها نیازمند ارتقا است و با وعده اداره کل، این مشکل برطرف می‌شود و والدین نیز می‌توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

وی تأکید کرد: شکایات والدین به‌طور شفاف ثبت و بررسی می‌شود و مدیران مدارسی که اقدام به دریافت وجه غیرقانونی در زمان ثبت نام مدارس کنند، لغو ابلاغ خواهند شد.