۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

افزایش ورودی پایه اول و توسعه رشته‌های هنرستانی در شهرستان بردسکن

بردسکن - رئیس آموزش و پرورش بردسکن گفت: در سال تحصیلی جدید ورودی پایه اول نسبت به سال گذشته ۱۰۰ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله حاجی زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: با وجود ۱۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز و بیش از سه هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته، تمام مدارس این شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده هستند.

رئیس آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به وجود ۲۰۰ فضای آموزشی در بردسکن بیان کرد: کارشناسان پروژه مهر در حال آماده‌سازی و بهسازی مدارس هستند و امسال ورودی پایه اول نسبت به سال گذشته ۱۰۰ نفر افزایش یافته است.

اجرای محدوده بندی برای توسعه متوازن

وی افزود: به منظور جلوگیری از تراکم بیش از ۳۵ دانش‌آموز در کلاس‌ها و ایجاد توسعه متوازن، محدوده‌بندی مدارس در سطح شهر اجرا شده است و والدین باید در این زمینه همکاری کنند.

حاجی زاده با بیان اینکه ثبت‌نام دانش‌آموزان در تمام مدارس آغاز شده و برای پایه هفتم، انتخاب مدارس شاهد، نمونه و تیزهوشان به صورت جداگانه انجام می‌شود، گفت: در بردسکن مدرسه تیزهوشان وجود ندارد و دانش‌آموزان علاقه‌مند باید به شهرستان مجاور مراجعه کنند.

به گفته رئیس آموزش و پرورش بردسکن، فرآیند هدایت تحصیلی با تحلیل نمرات و استعداد دانش‌آموزان انجام می‌شود و سیاست دولت بر تقویت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و ثبت‌نام ۶۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم در هنرستان‌ها است.

وی افزود: از مهر امسال رشته حسابداری به هنرستان‌ها افزوده شده و پیگیری‌ها برای راه‌اندازی رشته تربیت‌بدنی ویژه پسران در حال انجام است.

حاجی زاده از اجرای ۱۶ طرح در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در بردسکن خبر داد و گفت: مدرسه دو کلاسه جوادیه، مدرسه ۱۲ کلاسه شهید مفتوحی و ساخت نمازخانه از جمله این پروژه‌ها است.

به گفته رئیس آموزش و پرورش بردسکن چمن ورزشی شهید مفتوحی افتتاح شده و احداث استخر دانش‌آموزی نیز در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: ساماندهی و نشان‌دار کردن سرویس‌های مدارس در تابستان انجام شده و درباره لباس فرم نیز نظر انجمن اولیا و مربیان ملاک عمل خواهد بود.

حاجی زاده ترک تحصیل را از خطوط قرمز آموزش و پرورش دانست و گفت: طرح شهید محمودوند برای جلوگیری از ترک تحصیل در حال اجرا است و توانمندسازی مدیران و دبیران در شهریور و مهرماه پیگیری خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش بردسکن یادآور شد: تجهیزات برخی هنرستان‌ها نیازمند ارتقا است و با وعده اداره کل، این مشکل برطرف می‌شود و والدین نیز می‌توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

وی تأکید کرد: شکایات والدین به‌طور شفاف ثبت و بررسی می‌شود و مدیران مدارسی که اقدام به دریافت وجه غیرقانونی در زمان ثبت نام مدارس کنند، لغو ابلاغ خواهند شد.

