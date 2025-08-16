به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی درباره شایعه محرومیت ۲ سرمربی لیگ برتری به دلیل پرونده جادوگری، اظهار داشت: امروز شایعاتی در فضای مجازی مطرح شد که کمیته اخلاق ۲ سرمربی را در ارتباط با پرونده مربوط به جادوگری محروم کرده است.

وی ادامه داد: ابتدا بگویم در فضای رسانه‌ای بحثی هست به نام 《باترفلای افکت》 که اشاره می‌کند اگر پروانه‌ای مثلاً در مکزیک بال بزند، ممکن است طوفانی در تگزاس بیاید. این شایعه هم مانند پر زدن پروانه‌ای در مکزیک منجر به یک طوفان و موج خبری مفصل درباره ۲ سرمربی لیگ برتر یعنی گل‌محمدی و تارتار شد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال تأکید کرد: کمیته اخلاق ضمن تکذیب این شایعه و انتساب آن به‌احتمال تشویش اذهان عمومی، اعلام می‌کند موضوع مربوط به پرونده گل‌محمدی و تارتار درباره اظهاراتی بود که این ۲ عزیز درباره وجود جادوگری یا تماس افرادی که خودشان را جادوگر می‌دانستند، مطرح کردند. در این اظهارات مطرح شده بود این افراد در سال‌های گذشته با آنها تماس گرفته بودند.

علوی ادامه داد: کمیته اخلاق پس از آن اتفاق بر اساس وظیفه ذاتی خود، این ۲ نفر را فراخواند. با توجه به اینکه مدارک و مستندات لازم مطابق این ادعا دریافت نشد، کمیته اخلاق گل‌محمدی و تارتار را به جریمه ۱۰۰ میلیون‌تومانی محکوم کرد. حضور این ۲ مربی در فصل جدید لیگ برتر منوط به پرداخت این مبلغ است‌؛ بنابراین سایر مسائلی که در این حوزه در فضای مجازی مطرح شده عاری از واقعیت است.