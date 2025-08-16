تبریز میزبان مسابقات پدل قهرمانی کشور خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین دبیری عصر شنبه با اشاره به اینکه رشته پدل زیر مجموعه تنیس می‌باشد افزود: مسابقات قهرمانی کشور، ۱۰۰۰ امتیازی پدل برای اولین بار در شمالغرب کشور و به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت تنیس آذربایجان شرقی عنوان کرد: نزدیک به ۶۰ تیم از سراسر کشور و همچنین چهار تیم از خود شهر تبریز در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

دبیری خاطرنشان کرد: با برگزاری این رقابت‌ها و در راستای کمک به صنعت توریسم گردشگری ورزشی همراه تیم‌ها نفرات بیشماری نیز حضور خواهند داشت که خیلی از صنف‌ها در شهر تبریز از عوائد برگزاری این مسابقات بهره مند خواهند شد.

وی اذعان کرد: بعد از برگزاری مسابقات پدل مردان مسابقات کشوری پدل بانوان نیر در تبریز برگزار خواهد شد.

دبیری با انتقاد از شرایط موجود در ورزش استان که هیچ مکان ورزشی برای تنیس در اختیار هیئت نبوده توضیح داد: چون در گذشته این اماکن از طریق ماده ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده است مجبوریم برای تمرین ورزشکاران از بخش خصوصی تایم اجاره کنیم و این موضوع با ورزش ارزان قیمت در تضاد است لذا از مسئولین ورزشی استان درخواست داریم در حل تأمین زمین بازی برای هیئت‌های ورزشی مثل تنیس همراه هیئت باشند.

وی با بیان اینکه در گذشته مسابقات ۱۵۰ امتیازی مردان در تبریز برگزار کردیم اضافه کرد: با توجه به پتانسیل شهر تبریز و علاقه مندی ورزشکاران، هیئت تنیس استان آمادگی میزبانی هر نوع مسابقه کشوری را دارا می‌باشد.

دبیری در پاسخ به این سوال که در خصوص شناساندن این رشته ورزشی چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: باید کمیته استعدادیابی در نظر بگیریم تا با تبلیغ از سوی رسانه‌ها و برگزاری مسابقات، جوانان علاقه مند به این رشته مفرح را جذب کنیم.

کامران نریمانی فر رئیس انجمن پدل هیئت تنیس استان نیز در مورد تعداد مربیان فعال در سطح استان اظهار کرد: با توجه به تاریخچه رشته پدل در کشورمان که کمتر از ۱۰ سال می‌باشد در استان آذربایجان شرقی ۲ نفر مربی فعال آقا، یک نفر داور فعال در بخش آقایان که خودم می‌باشم و در بخش بانوان نیز خانم مهسا پور فریورنژاد فعالیت می‌کنند.

نریمانی فر اضافه کرد: مسابقات از فردا یکشنبه و سه شنبه در ۲ جدول استارت خواهد خورد و روز جمعه نیز فینال مسابقات کشوری پدل آقایان برگزار خواهد شد و بعد از سه روز مسابقات کشوری پدل بانوان را میزبانی خواهیم کرد.

وی همچنین یادآور شد: احتمالاً در اینده ای نزدیک مسابقات بین المللی پی وان را نیز در تبریز شهر اولین‌ها میزبانی خواهیم کرد.

دبیری در ادامه عنوان کرد: هزینه این رشته ورزشی خیلی کمتر از دیگر رشته‌های ورزشی آن هم در سطح حرفه‌ای می‌باشد و استان‌های تهران، کرج، اصفهان و مازندران در سطح بالایی از این رشته در سطح کشور فعالیت می‌کنند ولی امکانات تبریز و استان آذربایجان شرقی به مراتب بیشتر از چهار استان یاد شده است.

وی در مورد جایزه این مسابقات اظهار کرد: طبق اشل فدراسیون، جایزه ۲۰۰ میلیون تومانی برای نفرات برتر در نظر گرفته شده است.

رئیس هیئت تنیس آذربایجان شرقی در مورد استعدادیابی این رشته ورزشی در جامعه دانش آموزی توضیح داد: برای شناسایی دانش آموزان مستعد زیر ۱۲ سال با چهار مدرسه رایزنی کردیم تا با شناسایی دانش آموزان علاقه مند و با استعداد در توسعه این رشته حرکتی داشته باشیم.

دبیری در خصوص جامعه آماری رشته پدل اذعان داشت: ۹۰ آقا و ۱۸ خانم در رشته فوق در سطح استان فعال و بیمه ورزشی دارند.

مهسا پور فریورنژاد دبیر انجمن پدل استان با اشاره به حضور و همراهی بازرگانی نیکنام و چند دکتر بنام شهرمان تبریز به عنوان بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی نقش بیشماری در راه اندازی و حمایت از برگزاری مسابقات دارند که به نوبه خودم قدردان ایشان هستیم و معتقد هستیم بدون حمایت بخش خصوصی نمی‌توان حرکت مثبتی در ورزش پدل انجام داد.

وی در مورد نفرات برتر رشته پدل استان عنوان کرد: امیدواریم عطا فرهمند و حسام طیبی از تنیسورهای بنام استان به تیم ملی دعوت بشوند.