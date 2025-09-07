  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

استارت بانوان پدل ایران برای قهرمانی آسیا

استارت بانوان پدل ایران برای قهرمانی آسیا

اردوی تیم ملی پدل بانوان ایران با حضور ۱۴ ورزشکار از امروز آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، مرحله اول اردوی ارزیابی و انتخابی تیم ملی پدل بانوان کشورمان با حضور ۱۵ نفر اول رنکینگ کشوری در شرایطی برگزار می‌شود که این تیم خود را برای شرکت در مسابقات تیمی قهرمانی آسیا در قطر آماده می‌کند.

بر این اساس زهرا کهریزی، کتایون عزیزی، سمانه هفت برادران، ندا تقی‌پور، سروناز کماسی، حنانه یعقوب زاده، حانیه صادقی، صبا نجفی، مهسا سربازی، آیسان آبسالان، ستایش عبدالکریمی، دنیا طاهونچی، شقایق کریمی، کیمیا مناجاتی و صحابه فرد به عنوان بازیکن و مربی در این اردو حضور خواهند داشت. این اردو از امروز آغاز و تا هجدهم این ماه در زمین‌های پدل مجموعه ورزشی انقلاب ادامه خواهد داشت.

گفتنی است ملیکا شهاب نیز به عنوان سرپرست در کنار ملی‌پوشان حاضر در این اردو حضور خواهد داشت. مسابقات قهرمانی آسیا از ۲۲ مهرماه تا ۵ آبان در دوحه قطر برگزار می‌شود.

کد خبر 6582360
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها