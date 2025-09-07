استارت بانوان پدل ایران برای قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، مرحله اول اردوی ارزیابی و انتخابی تیم ملی پدل بانوان کشورمان با حضور ۱۵ نفر اول رنکینگ کشوری در شرایطی برگزار می‌شود که این تیم خود را برای شرکت در مسابقات تیمی قهرمانی آسیا در قطر آماده می‌کند.

بر این اساس زهرا کهریزی، کتایون عزیزی، سمانه هفت برادران، ندا تقی‌پور، سروناز کماسی، حنانه یعقوب زاده، حانیه صادقی، صبا نجفی، مهسا سربازی، آیسان آبسالان، ستایش عبدالکریمی، دنیا طاهونچی، شقایق کریمی، کیمیا مناجاتی و صحابه فرد به عنوان بازیکن و مربی در این اردو حضور خواهند داشت. این اردو از امروز آغاز و تا هجدهم این ماه در زمین‌های پدل مجموعه ورزشی انقلاب ادامه خواهد داشت.

گفتنی است ملیکا شهاب نیز به عنوان سرپرست در کنار ملی‌پوشان حاضر در این اردو حضور خواهد داشت. مسابقات قهرمانی آسیا از ۲۲ مهرماه تا ۵ آبان در دوحه قطر برگزار می‌شود.