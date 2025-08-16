  1. استانها
دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان گناوه منصوب شد

بوشهر-فرماندار گناوه با صدور حکمی، «کریم خلیفه لیراوی» را به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در این شهرستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانیال اسفندیاری با صدور حکمی، «کریم خلیفه لیراوی» را به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در این شهرستان منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

با عنایت به بزرگداشت هفته دولت که مزین به نام شهیدان رجایی و باهنر است، جنابعالی به عنوان ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان تعیین می‌شوید.

انتظار می‌رود با همت و پشتکار جنابعالی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان، جهت هرچه باشکوه‌تر اجرای برنامه‌های تدوین شده هفته دولت در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق ملی اقدامات لازم را اتخاذ فرمائید.

