واکنش «اردوغان» به نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه به موضع گیری در خصوص نشست روز گذشته میان رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا پرداخت.
رئیس جمهور ترکیه در این خصوص گفت: مذاکرات پوتین و ترامپ در آلاسکا انگیزه جدیدی برای حل مناقشه اوکراین ایجاد میکند. ترکیه از دیدار سران کشورهای روسیه و ایالات متحده استقبال میکند.
رجب طیب اردوغان در این باره اضافه کرد: ترکیه به صلح پایدار در اوکراین امیدوار است و آماده است تا در ایجاد آن مشارکت کند.
این در حالیست که «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» روسای جمهور آمریکا و روسیه دیروز جمعه در آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند.
نظر شما