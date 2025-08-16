نشست «ائتلاف مشتاقان» پیش از دیدار «زلنسکی» با «ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس فرانس پرس، دفتر ریاست جمهوری فرانسه امروز شنبه اعلام کرد که سران کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان فردا یکشنبه نشستی مجازی (ویدیویی) در قالب «ائتلاف مشتاقان» برای بحث در مورد گام‌های صلح در اوکراین را برگزار خواهند کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، کاخ الیزه اعلام کرد که این نشست که به طور مشترک توسط کر استارمر نخست وزیر بریتانیا، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و فریدریش مرتس صدراعظم آلمان هماهنگ شده است یک روز قبل از سفر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن برای دیدار با رییس جمهور آمریکا برگزار خواهد شد.

این گفتگوی مجازی پس از آن برگزار می‌شود که «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» روسای جمهور آمریکا و روسیه دیروز جمعه در آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند.