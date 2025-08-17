محمد محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش شدید باران و جاری شدن سیل در سملقان باعث خسارت به ۴۰۶ هکتار از زمین‌های کشاورزی شده و بیشترین آسیب به روستاهای دشتک علیا، گرکز، اینچه علیا، تاجیک، تازه‌یاب و دالق تپه وارد آمده است.

وی با بیان این که بخش عمده خسارت‌ها مربوط به اراضی زراعی است، افزود: با توجه به گستردگی خسارت‌ها و اهمیت حمایت از کشاورزان، تنها راهکار مؤثر برای جبران زیان‌ها بیمه محصولات کشاورزی است.

وی از کشاورزان خواست تا محصولات خود در بخش‌های زراعی، باغی و دامی را در زمان مقرر زیر پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار دهند تا در صورت بروز زیان، حداقل بخشی از خسارت‌ها جبران شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی پیشگیرانه و آمادگی برای مقابله با حوادث طبیعی در آینده تأکید کرد و گفت: حمایت‌های بیمه‌ای و اقدامات پیشگیرانه می‌تواند اثرات خسارت سیل را کاهش داده و امنیت اقتصادی کشاورزان را تضمین کند.