خسارت ۲۰۰ میلیارد ریالی سیل به بخش کشاورزی کردستان

شهریار حنیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در آخرین روزهای تیرماه امسال منجر به ایجاد خسارت هایی به بخش های مختلف از جمله بخش کشاورزی استان در شهرستان های سقز، دیواندره، بیجار و سنندج شد.

وی عنوان کرد: سیل اخیر موجب ایجادخسارت به ۲۹ هزار و ۵۲۶ هکتار از اراضی زراعی و ۴۲۴ هکتار از باغات شهرستان های مذکور شده است.

وی اظهارداشت: براساس برآوردهای انجام شده از سوی کارشناسان سازمان جهادکشاورزی علاوه بر مزارع و باغات، ۲۲۵ راس دام سبک و سنگین و ۱۰۵ هزار قطعه طیور در این سیل تلف شدند و به ۱۱ ساختمان نگهداری طیور و دام هم خسارت وارد شده است.

مدیرتنظیم بازار و نهاده های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: وقوع این سیل موجب ایجاد خسارت به هزار و ۸۲ تن از محصولات باغی در استان شده است.

حنیفی با بیان اینکه سیل اخیر در مجموع ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی استان وارد کرده است، گفت: به بخش کشاورزی شهرستان بیجار در مجموع ۱۵ میلیارد ریال، دیواندره ۸۰ میلیارد ریال، سقز ۱۰۰ میلیارد ریال و سنندج هم حدود ۶ میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

وی بیان کرد: از میزان کل خسارت وارد شده به بخش کشاورزی استان ۱۱۱ میلیارد ریال آن مربوط به بخش زراعی، ۵ میلیارد ریال هم مربوط به باغی و مابقی نیز مربوط به دام و طیور بوده است.

وی عنوان کرد: کشاورزانی که اقدام به بیمه کردن محصولات باغی، زراعی و دامی خود کردند مشمول دریافت خسارت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان خواهند شد.

مدیرتنظیم بازار و نهاده های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهارداشت: کشاورزانی که محصولات خود را بیمه کردند و در این سیل هم دچار خسارت شدند برای تعیین میزان خسارت وارد شده به آنها باید به کارشناسان بخش بیمه مراجعه کنند.

حنیفی بیان کرد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی براساس تعرفه های قانونی بیمه کشاورزی اقدام به جبران خسارت های وارد شده به کشاورزان می کند.