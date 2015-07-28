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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

خسارت ۲۰۰ میلیارد ریالی سیل به بخش کشاورزی کردستان

خسارت ۲۰۰ میلیارد ریالی سیل به بخش کشاورزی کردستان

سنندج- مدیرتنظیم بازار و نهاده های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال در سیل اخیر به بخش کشاورزی استان خسارت وارد شده است.

شهریار حنیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در آخرین روزهای تیرماه امسال منجر به ایجاد خسارت هایی به بخش های مختلف از جمله بخش کشاورزی استان در شهرستان های سقز، دیواندره، بیجار و سنندج شد.

وی عنوان کرد: سیل اخیر موجب ایجادخسارت به ۲۹ هزار و ۵۲۶ هکتار از اراضی زراعی و ۴۲۴ هکتار از باغات شهرستان های مذکور شده است.

وی اظهارداشت: براساس برآوردهای انجام شده از سوی کارشناسان سازمان جهادکشاورزی علاوه بر مزارع و باغات، ۲۲۵ راس دام سبک و سنگین و ۱۰۵ هزار قطعه طیور در این سیل تلف شدند و به  ۱۱ ساختمان نگهداری طیور و دام هم خسارت وارد شده است.

مدیرتنظیم بازار و نهاده های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: وقوع این سیل موجب ایجاد خسارت به هزار و ۸۲ تن از محصولات باغی در استان شده است.

حنیفی با بیان اینکه سیل اخیر در مجموع ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی استان وارد کرده است، گفت: به بخش کشاورزی شهرستان بیجار در مجموع ۱۵ میلیارد ریال، دیواندره ۸۰ میلیارد ریال، سقز ۱۰۰ میلیارد ریال و سنندج هم حدود ۶ میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

وی بیان کرد: از میزان کل خسارت وارد شده به بخش کشاورزی استان ۱۱۱ میلیارد ریال آن مربوط به بخش زراعی، ۵ میلیارد ریال هم مربوط به باغی و مابقی نیز مربوط به دام و طیور بوده است.

وی عنوان کرد: کشاورزانی که اقدام به بیمه کردن محصولات باغی، زراعی و دامی خود کردند مشمول دریافت خسارت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان خواهند شد.

مدیرتنظیم بازار و نهاده های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهارداشت: کشاورزانی که محصولات خود را بیمه کردند و در این سیل هم دچار خسارت شدند برای تعیین میزان خسارت وارد شده به آنها باید به کارشناسان بخش بیمه مراجعه  کنند.

حنیفی بیان کرد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی براساس تعرفه های قانونی بیمه کشاورزی اقدام به جبران خسارت های وارد شده به کشاورزان می کند.

کد مطلب 2869120

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