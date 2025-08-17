به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، در حالی که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه به دست تروریستهای جولانی تاکنون درگیریهای داخلی در این کشور ادامه دارد رژیم صهیونیستی تلاش میکند با سوء استفاده از این شرایط مناطق جنوبی سوریه را به اشغال خود درآورد.
تل آویو از زمان آغاز درگیریها در استان سویدا در جنوب سوریه و اعلام حمایت از دروزی ها تلاش دارد با جلب نظر این طایفه آنها را به سمت خود بکشاند.
این بار نیز با ارسال بستههای حاوی جلیقههای ضدگلوله به همراه پرچم این رژیم جعلی به دنبال فتنه انگیزی در جنوب سوریه است.
از این جلیقهها در جریان راهپیمایی دروزی ها استفاده شده است. رژیم صهیونیستی پیشتر نیز به بهانه کمک به دروزی ها اقدام به بمباران مناطق مختلف سوریه از جمله ساختمانهای نظامی و زیر ساختهای این کشور کرده بود.
