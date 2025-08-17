به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عدی عبدالهادی یکی از رهبران ائتلاف فتح عراق تاکید کرد که نظامیان آمریکایی هیچ اقدامی در قبال ۲۰ نقطه تمرکز تروریست‌های داعشی در سوریه نمی‌کنند.

وی افزود: آمریکا در حالی مدعی است که در سوریه به مبارزه با تروریسم می‌پردازد که روز به روز دروغ‌های این کشور رسوا می‌شود. بیش از ۲۰ نقطه در دیرالزور، حمص و دیگر مناطق سوریه وجود دارند که نظامیان آمریکایی هیچ اقدامی در قبال تروریست‌های مستقر در آنها انجام نمی‌دهند.

عبدالهادی تصریح کرد: علاوه بر این، نظامیان آمریکایی اقدام به ارتباط مستقیم با داعشی ها در سوریه می‌کنند. این آمریکا است که مانع ریشه کنی داعش از سوریه شده و از سرکردگان و خانواده‌های آنها در اردوگاه الهول حمایت می‌کند.

وی بیان کرد: داعش در سوریه همچنان تهدیدی برای کشورهای همجوار به ویژه عراق به شمار می‌رود.