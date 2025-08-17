  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

ارتباط مستقیم نظامیان آمریکایی با داعشی‌ها در سوریه

یکی از رهبران ائتلاف فتح عراق نسبت به خطرات داعش در سوریه و همچنین ارتباط نظامیان آمریکایی با این تشکیلات تروریستی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عدی عبدالهادی یکی از رهبران ائتلاف فتح عراق تاکید کرد که نظامیان آمریکایی هیچ اقدامی در قبال ۲۰ نقطه تمرکز تروریست‌های داعشی در سوریه نمی‌کنند.

وی افزود: آمریکا در حالی مدعی است که در سوریه به مبارزه با تروریسم می‌پردازد که روز به روز دروغ‌های این کشور رسوا می‌شود. بیش از ۲۰ نقطه در دیرالزور، حمص و دیگر مناطق سوریه وجود دارند که نظامیان آمریکایی هیچ اقدامی در قبال تروریست‌های مستقر در آنها انجام نمی‌دهند.

عبدالهادی تصریح کرد: علاوه بر این، نظامیان آمریکایی اقدام به ارتباط مستقیم با داعشی ها در سوریه می‌کنند. این آمریکا است که مانع ریشه کنی داعش از سوریه شده و از سرکردگان و خانواده‌های آنها در اردوگاه الهول حمایت می‌کند.

وی بیان کرد: داعش در سوریه همچنان تهدیدی برای کشورهای همجوار به ویژه عراق به شمار می‌رود.

کد خبر 6562562

