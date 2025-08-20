  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

زخمی شدن ۷ نظامی اسرائیلی در سوریه

رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن هفت نظامی اسرائیلی بر اثر انفجار بمبی در جبل الشیخ سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن هفت نظامی اسرائیلی بر اثر انفجار بمبی در جبل الشیخ سوریه خبر دادند.

منابع صهیونیستی امروز (چهارشنبه) از وقوع یک حادثه عملیاتی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های مذکور همچنین گزارش دادند یک بمب قدیمی باقیمانده از ارتش سوریه در منطقه «جبل الشیخ» هنگام خنثی‌سازی منفجر شد و در نتیجه آن هفت نظامی صهیونیست زخمی شدند که حال چهار نظامی صهیونیست وخیم گزارش شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تمامی مجروحان به منظور درمان و معالجه به بیمارستان «زیو» واقع در شهر «صفد» منتقل شده‌اند.

ارتش اشغالگر همچنان در حال بررسی شرایط این حادثه است و اقدامات لازم را برای تضمین امنیت نیروها در محل و اطراف آن انجام می‌دهد.

