به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور اعلام کرد: آزمونهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ این دانشگاه در تاریخهای ۲۶ تا ۲۹ مردادماه مطابق برنامه اعلام شده برگزار خواهد شد و تعطیلی احتمالی سراسری و یا استانی تأثیری در برگزاری آن نخواهد داشت.
سجاد سجادیخواه گفت: تمامی آزمونهای لغو شده دانشگاه پیامنور در خردادماه، نیز طبق برنامه و در زمان درجشده در کارت ورود به جلسه در مردادماه برگزار میشود و هیچگونه تغییر یا جابجایی در زمان برگزاری امتحانات صورت نخواهد گرفت.
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور تاکید کرد: دانشجویان بایستی اطلاعیههای مرتبط با آزمونها را تنها از طریق مراجع رسمی دانشگاه به ویژه پایگاه اطلاعرسانی pnu.ac.ir دنبال کنند و از توجه به فایلهای صوتی یا اطلاعیههای غیر رسمی پرهیز کنند.
