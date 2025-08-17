  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۶

آزمون‌‎های پیام نور حتی در صورت تعطیلی استان‌ها نیز برگزار می شود

آزمون‌‎های پیام نور حتی در صورت تعطیلی استان‌ها نیز برگزار می شود

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور گفت: برگزاری آزمون‌های دانشگاه پیام‌نور طبق تقویم آموزشی حتی در صورت تعطیلی استان‌ها پابرجاست.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور اعلام کرد: آزمون‌های نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ این دانشگاه در تاریخ‌های ۲۶ تا ۲۹ مردادماه مطابق برنامه اعلام شده برگزار خواهد شد و تعطیلی احتمالی سراسری و یا استانی تأثیری در برگزاری آن نخواهد داشت.

سجاد سجادی‌خواه گفت: تمامی آزمون‌های لغو شده دانشگاه پیام‌نور در خردادماه، نیز طبق برنامه و در زمان درج‌شده در کارت ورود به جلسه در مردادماه برگزار می‌شود و هیچ‌گونه تغییر یا جابجایی در زمان برگزاری امتحانات صورت نخواهد گرفت.

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور تاکید کرد: دانشجویان بایستی اطلاعیه‌های مرتبط با آزمون‌ها را تنها از طریق مراجع رسمی دانشگاه به ویژه پایگاه اطلاع‌رسانی pnu.ac.ir دنبال کنند و از توجه به فایل‌های صوتی یا اطلاعیه‌های غیر رسمی پرهیز کنند.

کد خبر 6562471
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها