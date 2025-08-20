زمان بندی انتخاب واحد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در روز شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد دانشجویان شاغل به تحصیل در تمامی مقاطع تحصیلی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ اعلام شد.

بر اساس این اطلاعیه، انتخاب واحد روز شنبه ۱ شهریور ماه در سه نوبت زمانی برگزار می‌شود:

نوبت اول: ساعت ۸ تا ۱۱ ویژه ورودی‌های ۱۴۰۱ و ماقبل

نوبت دوم: ساعت ۱۲ تا ۱۵ ویژه ورودی‌های ۱۴۰۲

نوبت سوم: ساعت ۱۶ تا ۲۰ ویژه سایر دانشجویان ورودی ۱۴۰۳

در این اطلاعیه تأکید شده است دانشجویانی که به دلیل نقص مدارک آموزشی یا مسائل مربوط به نظام وظیفه امکان ثبت‌نام در نیمسال جاری را ندارند، باید پیش از آغاز بازه انتخاب واحد به کارشناس آموزش دانشکده محل تحصیل خود مراجعه کرده و مجوز لازم را دریافت کنند.

بر اساس تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ شروع کلاس های درسی از روز شنبه مورخ ۲۲ شهریور خواهد بود.