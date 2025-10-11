به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانها در ادامه دیدارهای خود با خانواده معظم شهدای اوین، عصر امروز (۱۹ مهرماه) به صورت جداگانه با خانواده شهیدان فرهاد حدادیانپور و علیرضا وفایی دیدار کرد.
رئیس سازمان زندانها در این دیدارها که همزمان با هفته فراجا انجام شد، یاد و خاطره شهدای گرانقدر این واقعه را گرامی داشت و گفت: غم از دست دادن چنین عزیزانی بسیار سنگین است. آرزوی ما این است که خداوند متعال به شما صبری عظیم عطا فرماید تا تحمل این داغ برایتان آسانتر شود.
وی با تأکید بر اینکه موهبت شهادت توفیقی است که نصیب هر فردی نمیشود، افزود: شهدای معزز اوین و خانوادههای ارجمند آنان جزئی از خانواده بزرگ سازمان زندانها هستند و خدمت به شما را وظیفه خود میدانیم.
گفتنی است، شهید سرگرد فرهاد حدادیانپور از نیروهای فراجا و از کارکنان شاغل در بازداشتگاه اوین و شهید علیرضا وفایی از سربازان وظیفه این مرکز، در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
سردار ضیاءبخش فرمانده یگان حفاظت و رستمی مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان زندانها نیز در این دیدارها حضور داشتند.
