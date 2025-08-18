نجفی: تعرفه ۸۰ درصد کالاهای تجاری با اتحادیه اوراسیا صفر شده است

علی نجفی، معاون بینالملل و همکاریهای منطقهای معاون اول رئیسجمهور در گفتوگو با خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری اجلاس نخستوزیران اتحادیه اوراسیا در قرقیزستان در خصوص این اتحادیه، گفت: طی ماههای اخیر ایران به عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمده است و برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتها و استعدادهایی که در این منطقه وجود دارد، با پیگیریهایی که انجام شده، طی یکی، دو، سه ماه اخیر قرارداد تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب، نهایی و اجرایی شده است.
وی ادامه داد: در همین مدت پس از اجرایی شدن این قرارداد تجارت آزاد، ما شاهد هستیم که مبادلات تجاری و اقتصادی ما با کشورهای منطقه اوراسیا افزایش خوبی پیدا کرده است که جهت اطلاع باید عرض کنم که با اجرایی شدن این قرارداد تجارت آزاد، بیش از ۸۰ درصد تعرفه کالاها و صادرات و واردات ما با این منطقه صفر شده است. این یک استعداد و زمینه بسیار خوب برای استفاده از فرصتهایی است که در همکاری با این منطقه برای فعالان بخش اقتصادی، بخش خصوصی، دستاندرکاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما فراهم میشود.
ایران موقعیت ترانزیتی جذابی برای دسترسی کشورهای عضو اوراسیا دارد
نجفی با اشاره به استفاده از فرصتهای اقتصادی این منطقه، بیان کرد: مهمترین کاری که میتوانستیم انجام دهیم برای استفاده از فرصتهای اقتصادی، چه در زمینه افزایش تجارت، چه در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و یا توسعه حملونقل و ترانزیت، از طریق این اقدام محقق میشود. ضمن اینکه ایران در نقطهای واقع شده است که به لحاظ ترانزیتی موقعیت جذابی برای دسترسی کشورهای عضو این اتحادیه به حوزه خلیج فارس و دریای آزاد دارد و طبعاً این نیز مکملی برای افزایش مبادلات و مراودات تجاری و اقتصادی ایران با این اتحادیه خواهد بود.
اتحادیه اوراسیا دارای ۵ تریلیون دلار GDP است
معاون بین الملل و همکاریهای منطقهای معاون رئیس جمهور با بیان ظرفیتهای بزرگ اقتصادی منطقه اوراسیا، اظهار کرد: بر اساس آمار، این اتحادیه حدود ۲۰۰ میلیون نفر را در بر میگیرد و ۵ تریلیون دلار GDP دارد و اولین تولیدکننده نفت و گاز جهان در قلمرو این اتحادیه قرار گرفته است. این ویژگیها فرصت بسیار خوبی ایجاد میکند. از سویی با توجه به امکانات و زیرساختهایی که در بنادر شمال و جنوب ایران وجود دارد، این فرصت مغتنم است.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با زمان عضویت دائم ایران در اتحادیه اوراسیا، تصریح کرد: در خصوص عضویت ناظر ایران باید گفت که به هر حال ما به تازگی به این جایگاه دست یافتهایم و این موضوع پروسه و روالی دارد که باید با اجماع کشورهای عضو اصلی پذیرفته و تصویب شود. بعد از آن نیز روال فنی و تکنیکی وجود دارد که پروسهای زمانبر است و مستلزم آمادگیها، تدابیر و تمهیداتی خواهد بود، لذا انشاءالله به محض اینکه شرایط مهیا شود، ایران میتواند به بحث عضویت کامل دست یابد.
ضرورت معرفی ظرفیتهای پزشکی و دارویی کشور به مردم اوراسیا
نجفی در پاسخ به سوال دیگری خصوص بخش همکاریهای ایران و اوراسیا در بخش پزشکی و دارو تاکید کرد: در خصوص پزشکی، تجهیزات پزشکی، دارو و همچنین توریسم سلامت باید گفت که ایران ظرفیتهای خوبی در این حوزهها دارد و با بهرهبرداری از این فرصت میتوانیم این ظرفیتها را به مردمان ساکن در این اتحادیه معرفی کنیم و زمینه مناسبی برای افزایش فعالیتهای اقتصادی در این حوزهها تعریف و طراحی کنیم.
معاون بین الملل و همکاریهای منطقه معاون اول رئیس جمهور در ادامه عنوان کرد: به هر حال ایران به صورت جدی حضور در نشستهای اتحادیه اوراسیا در سطح سران، نخستوزیران و دیگر سطوح را در دستور کار دارد و فعالانه این مسیر را بهعنوان یکی از روشهای توسعه همکاری با حوزه همسایگان دنبال خواهد کرد و سعی خواهد داشت از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود استفاده مؤثر کند.
شایان ذکر است، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور پنجشنبه هفته گذشته در صدر هیأتی به قرقیزستان رفت و علاوه بر سخنرانی در نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا با برخی مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتوگو کرد. نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز جمعه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ با حضور کشورهای عضو این اتحادیه در چوپون آتا برگزار شد. در عین حال سال گذشته جمهوری اسلامی ایران با تأیید سران پنج کشور عضو این اتحادیه به عضویت ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمد.
