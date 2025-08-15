به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدرضا عارف» عصر امروز به وقت محلی در دیدار با «صادر جباروف» رئیس جمهور قرقیزستان همچنین بر تسهیل رفت و آمدهای اتباع دو کشور بویژه تجار، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اوراسیا و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد به گسترش و تعمیق روابط ایران با کشورهای این اتحادیه کمک شایان توجهی میکند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه قرقیزستان به عنوان کشوری با فرهنگ و تمدن، سابقه همزیستی مسالمتآمیز با همسایگان ایران دارد، افزود: در ۲۳ سال گذشته روابط دو کشور در همه زمینهها از روند خوبی برخوردار بوده است و با توجه به اشتراکات فراوان فرهنگی و تاریخی دو کشور از این ظرفیتها به خوبی استفاده نشده است.
وی با اشاره به دیدار خوب و سازنده با نخست وزیر قرقیزستان در حاشیه نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای مرور راهکارهای توسعه همکاریهای فیمابین، گفت: قرقیزستان در سه سال اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از دولت قرقیزستان برای برگزاری موفقیتآمیز نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تبریک سالروز استقلال تاجیکستان، گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقلال قرقیزستان را به رسمیت شناخت.
عارف با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم هستهای جمهوری اسلامی ایران با آمریکا، افزود: از قرقیزستان که در چارچوب سازمانهای بینالمللی حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا به ایران را محکوم کرد، قدردانی میکنیم و این حمله با هیچکدام از موازین و حقوق بینالمللی سازگاری نداشته است.
وی تاکید کرد: همکاری و همبستگی کشورهای منطقه به صورت دوجانبه و چند جانبه به بالا رفتن ضریب امنیت در مقابل تهدیدات خارجی و افزایش صلح و ثبات در منطقه منجر میشود.
صدر جباروف: قرقیزستان میتواند با کمک ایران به آبهای آزاد دسترسی داشته باشد
«صدرجباروف» رئیس جمهور قرقیزستان نیز در این دیدار با اشاره به علاقمندی این کشور برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران، بر فعال شدن کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور تاکید کرد و افزود: قرقیزستان میتواند با کمک ایران و از طریق کریدور شمال- جنوب به آبهای آزاد دسترسی داشته باشد.
وی همچنین از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان و تخریب زیرساختها و تأسیسات صلحآمیز هستهای و شهادت شهروندان ایران ابراز تأثر و تأسف کرد.
رئیس جمهور قرقیزستان با استقبال از عضویت کامل ایران در سازمان همکاریهای شانگهای، ادامه داد: اجرایی شدن قرارداد تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا تأثیری مهم و مثبت در توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور دارد.
وی ابراز امیدواری کرد در آیندهای نزدیک و فرصت مناسب برای دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران به ایران سفر کند.
