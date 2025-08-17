به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آیا بهعنوان مدیر یک آژانس مسافرتی، هر ماه با قبضهای سنگین تماسهای خارجی مواجه میشوید؟ آیا هنگام ارتباط با دفاتر ایرلاین در خارج از کشور، کیفیت صدا ضعیف یا تماس قطع میشود؟ و بدتر از همه… آیا پیش آمده که فقط به دلیل اشکال در ارتباط، یک مشتری خارجی یا رزرو مهم را از دست بدهید؟
اگر پاسخ شما به هر یک از این سؤالها «بله» است، باید بدانید تنها نیستید. دهها آژانس هواپیمایی در ایران هر ماه با همین مشکل دست و پنجه نرم میکنند، زیرا سیستمهای تلفنی سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای سریع، بینالمللی و چندزبانه صنعت گردشگری نیستند.
اینجاست که نکسفون، سرویس تلفن اینترنتی VoIP رسپینا، به میدان میآید. راهکاری هوشمند و مقرونبهصرفه که تماسهای بینالمللی آژانس شما را سریعتر، باکیفیتتر و ارزانتر میکند.
۱. پایان هزینههای سنگین تماسهای خارجی
تا همین چند سال پیش، هر بار که کارشناس یک آژانس مسافرتی شمارهای بینالمللی را میگرفت، یک جمله در ذهنش تکرار میشد.
تماس با دفاتر ایرلاینها در استانبول، هماهنگی با هتلهای پاریس یا پیگیری مشتری در دبی، مساوی بود با مصرف بالای منابع مالی روی خطوط سنتی. این تماسها معمولاً:
بیبرنامه انجام میشدند
هیچ نظارت دقیقی روی آنها نبود
هیچ ابزاری برای مدیریت و بهینهسازیشان وجود نداشت
اما امروز، با ورود نکسفون به زیرساخت ارتباطی آژانسها، همهچیز تغییر کرده است.
با حذف وابستگی به خطوط مخابراتی سنتی و انتقال کامل تماسها به بستر اینترنت، آژانسها توانستهاند هزینههای تماسهای خارجی خود را تا ۷۰ درصد کاهش دهند.
نتیجه این تحول:
قبضهای ماهانه سبکتر
سرعت بیشتر در پاسخگویی به مشتری
بهبود تجربه کاری کارشناسان فروش
۲. تلفن اینترنتی VoIP نکسفون چیست و چرا برای آژانسها ایدهآل است؟
VoIP (Voice over IP) فناوریای است که تماسهای صوتی را بهجای بستر آنالوگ تلفن، از طریق اینترنت منتقل میکند. شاید ساده به نظر برسد، اما همین تغییر مسیر، انقلابی در مدیریت و بهرهوری تماسهای تجاری ایجاد کرده است.
مزایای اصلی نکسفون برای آژانسهای مسافرتی:
کیفیت صدای HD
ضبط و آرشیو تماسها
یکپارچگی با سیستم CRM و رزرو بلیت
مدیریت چندشعبهای و ارتباط رایگان بین دفاتر
نکسفون با تکیه بر زیرساخت ابری و دیتاسنترهای داخلی، این فناوری را بهشکل بومیسازیشده، پایدار و قابلاعتماد در اختیار سازمانها قرار میدهد.
۳. پنج دلیل فنی که نکسفون را برای آژانسهای هواپیمایی ضروری میکند
تماسهای بینالمللی با نرخ داخلی
با استفاده از شبکه IP، تماسهای خارجی از حالت رومینگ و تعرفه بینالمللی خارج شده و مثل یک تماس عادی و ارزان محاسبه میشوند.
کیفیت صوت HD حتی در ساعات پیک سفر
کدکهای صوتی پیشرفته در نکسفون باعث میشوند حتی در شلوغترین زمانها، صدا شفاف، بدون نویز و بدون قطعی منتقل شود.
ضبط و آرشیو کامل تماسها
هر تماس ورودی و خروجی ضبط میشود. این ویژگی به آژانس کمک میکند اختلافات را بررسی، آموزش کارکنان را بهبود و کیفیت خدمات را حفظ کند.
یکپارچگی با CRM و نرمافزار فروش بلیت
به محض تماس مشتری، اطلاعات او روی پنل نمایش داده میشود و کارشناسان میتوانند پاسخ شخصیسازیشده ارائه دهند.
مدیریت چندشعبهای و تماس رایگان بین دفاتر
برای آژانسهایی که در شهرها یا کشورهای مختلف دفتر دارند، تماس داخلی رایگان یک مزیت رقابتی بزرگ است.
۴. چرا نکسفون متفاوت از سایر سرویسهای VoIP است؟
برخلاف بسیاری از سرویسهای خارجی که ممکن است پایداری یا پشتیبانی لازم را نداشته باشند، نکسفون کاملاً بومی، سازمانمحور و قابل سفارشیسازی است.
ویژگیهای منحصربهفرد نکسفون:
شماره پنجرقمی سازمانی
پنل مدیریتی تحت وب با دسترسی تفکیکشده
صف تماس، منوی صوتی و زمانبندی پاسخگویی
تضمین کیفیت تماس با SLA
پشتیبانی فنی ۲۴/۷
۵. امنیت و محرمانگی تماسها
در صنعت گردشگری، تماسها گاهی حاوی اطلاعات حساس مشتریان مانند شماره گذرنامه، اطلاعات پرواز یا جزئیات پرداخت هستند. نکسفون با:
زیرساخت ابری داخلی
رمزنگاری End-to-End
مدیریت هوشمند پهنای باند
اطمینان میدهد که مکالمات شما کاملاً ایمن هستند و خطر شنود یا افشای اطلاعات وجود ندارد.
۶. تفاوت هزینه تماسهای سنتی و نکسفون
در خطوط تلفن سنتی، تماس با خارج از کشور همیشه گران و گاهی بیکیفیت است؛ نویز، تأخیر و قطعی صدا تجربهای رایج برای آژانسهاست.
نکسفون این روند را تغییر میدهد. تماسها از بستر اینترنت منتقل میشوند و با نرخ داخلی محاسبه میگردند، حتی اگر مقصد تماس در اروپا یا آسیا باشد. این یعنی کاهش هزینه تا ۷۰ درصد، همراه با صدای شفاف HD و اتصال پایدار.
به زبان ساده: با نکسفون کمتر هزینه میکنید و تماسهای حرفهایتری برقرار میکنید.
۷. داستان موفقیت یک آژانس هواپیمایی با نکسفون
فرض کنید آژانس «پرواز آسمان» پیش از استفاده از نکسفون، ماهانه بیش از ۴۰ میلیون تومان فقط برای تماسهای خارجی هزینه میکرد.
با تغییر سیستم ارتباطی به نکسفون:
هزینه تماسها به ۱۲ میلیون تومان کاهش یافت.
کیفیت پاسخگویی به مشتریان خارجی بهبود پیدا کرد.
هماهنگی با دفاتر ایرلاین و هتلها سریعتر شد.
کارمندان با ابزار ضبط تماس، آموزش دقیقتری دیدند.
این یعنی تنها در یک سال، آژانس بیش از ۳۰۰ میلیون تومان صرفهجویی کرد و رضایت مشتریانش را بهطور محسوسی افزایش داد.
۸. یکپارچگی نکسفون با نرمافزارهای فروش بلیت و CRM
در دنیای پرسرعت گردشگری، هر ثانیه اهمیت دارد. وقتی مشتری تماس میگیرد، کارشناس فروش باید فوراً بداند:
آخرین بلیت خریداریشده چه بوده؟
وضعیت رزرو هتل مشتری چیست؟
آیا پرداخت انجام شده یا خیر؟
نکسفون با اتصال مستقیم به نرمافزارهای فروش بلیت و CRM، همه این اطلاعات را در لحظه روی صفحه کارشناس نمایش میدهد. نتیجه؟
پاسخ سریعتر
تجربه مشتری بهتر
کاهش خطاهای انسانی
۹. مزیت رقابتی تماس رایگان بین دفاتر
بسیاری از آژانسهای هواپیمایی در چند شهر یا حتی چند کشور شعبه دارند. هزینه تماس بین این دفاتر، اگر از طریق خطوط سنتی انجام شود، سرسامآور خواهد بود.
با نکسفون:
تماس بین شعبه تهران و استانبول کاملاً رایگان است.
حتی میتوانید کنفرانس چندنفره با حضور شعب مختلف برگزار کنید.
تمام این ارتباطها رمزنگاریشده و ایمن هستند.
۱۰. پشتیبانی ۲۴/۷ برای اطمینان کامل
در صنعت گردشگری، تماسها ممکن است نیمهشب، در تعطیلات یا در ساعات اوج سفر برقرار شوند.
یکی از بزرگترین مزیتهای نکسفون، پشتیبانی شبانهروزی با تیم متخصص VoIP است.
این یعنی اگر حتی ساعت ۳ صبح ارتباط شما با یک ایرلاین خارجی دچار مشکل شود، تیم پشتیبانی آماده است تا در کوتاهترین زمان آن را رفع کند.
۱۱. مقیاسپذیری آسان برای آژانسهای در حال رشد
یکی از چالشهای آژانسهای هواپیمایی در حال توسعه، افزایش خطوط تلفن و هماهنگی میان شعب است. در سیستمهای سنتی، هر تغییر یا اضافهکردن خط جدید نیاز به هزینه نصب، تجهیزات و سیمکشی دارد.
با نکسفون:
اضافه یا حذف کاربر تنها با چند کلیک انجام میشود.
نیازی به خرید تجهیزات گرانقیمت نیست.
حتی میتوانید خطوط جدید را بهصورت موقت برای فصلهای پرمسافر فعال کنید.
۱۲. انعطافپذیری در استفاده روی موبایل، لپتاپ و تلفن IP
یکی از مزیتهای کلیدی تلفن اینترنتی نکسفون این است که محدود به یک دستگاه یا مکان خاص نیستید. شما میتوانید:
از طریق نرمافزار موبایل در سفر هم به تماسهای آژانس پاسخ دهید.
روی لپتاپ یا کامپیوتر با هدست مکالمه کنید.
از تلفنهای IP پیشرفته برای میز کار استفاده کنید.
این یعنی کارشناسان فروش حتی خارج از دفتر هم میتوانند پاسخگوی مشتری باشند.
۱۳. گزارشگیری دقیق برای بهینهسازی عملکرد
با سیستم گزارشگیری پیشرفته نکسفون، مدیر آژانس میتواند بهطور دقیق بررسی کند:
هر کارشناس چند تماس برقرار کرده؟
میانگین مدت مکالمات چقدر بوده؟
بیشترین تماسها با چه کشورهایی بوده؟
ساعات اوج تماس چه زمانی است؟
این دادهها به مدیر کمک میکند تا هزینهها را مدیریت و کارایی تیم را افزایش دهد.
۱۴. بهبود تجربه مشتری با منوی صوتی و صف تماس
مشتریانی که با آژانس تماس میگیرند، دوست ندارند بارها منتقل شوند یا در انتظار طولانی بمانند. نکسفون این مشکل را با:
منوی صوتی هوشمند (IVR) برای هدایت سریع تماسها
صف انتظار با موسیقی یا پیام خوشامدگویی
انتقال خودکار تماس به کارشناس آزاد
حل کرده است تا تجربه مشتری به شکل محسوسی بهتر شود.
۱۵. چرا آینده ارتباطات آژانسها ابری است؟
صنعت گردشگری به سمت دیجیتال و ابری شدن پیش میرود. مشتریان امروز انتظار دارند:
سریع پاسخ بگیرند
کیفیت صدا عالی باشد
هزینههای پنهان وجود نداشته باشد
نکسفون این سه نیاز را یکجا برآورده میکند و به آژانسها کمک میکند تا در بازار رقابتی، پیشرو باقی بمانند.
جمعبندی
اگر شما هم یک آژانس هواپیمایی هستید که با هزینههای بالای تماس خارجی، کیفیت پایین صدا یا دشواری مدیریت خطوط مواجهید، وقت آن رسیده که زیرساخت خود را به نکسفون VoIP رسپینا ارتقا دهید.
این راهکار، نه تنها هزینهها را تا ۷۰ درصد کاهش میدهد، بلکه سرعت، کیفیت و امنیت تماسهای شما را هم به سطحی حرفهای میرساند.
