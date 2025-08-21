پایان عملیات اربعین؛ ۱۳۸ هزار زائر از فرودگاه مهرآباد منتقل شدند

ابراهیم مرادی راهبرد فرودگاه بینالمللی مهرآباد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات اربعین ۱۴۰۴ با انتقال بیش از ۱۳۸ هزار نفر به پایان رسید، گفت: اعزام و پذیرش شرکتکنندگان مراسم اباعبدالله الحسین (ع) در پر ترافیکترین فرودگاه کشور از بازه زمانی ۴ تا ۲۹ مرداد ماه، در کنار انجام پروازهای روزانه انجام شد.
وی افزود: شرکتهای هواپیمایی آتا، فلای کیش، کارون، چابهار، ایران ایر، اطلس ایر، سیمرغ، پویا و کاسپین، امسال در مهرآباد اقدام به جابهجایی زائرین اربعین کردند.
مرادی ادامه داد: از تاریخ ۴ تا ۲۸ مردادماه، بیش از ۸۵۳ پرواز رفت و برگشت داخلی به فرودگاههای مرزی آبادان، اهواز، کرمانشاه و ایلام از فرودگاه مهرآباد انجام شده است که با این تعداد نشست و برخاست، بیش از ۱۰۲ هزار نفر به شهرهای مرزی منتقل شدند.
وی گفت: در همین بازه زمانی، بیش از ۲۵۲ پرواز رفت و برگشتی به فرودگاههای نجف اشرف و بغداد انجام شد و بیش از ۳۵ هزار نفر اعزام و پذیرش شدند.
مرادی افزود: فرودگاه مهرآباد با برنامهریزی مناسب برای استقبال و بدرقه شرکتکنندگان، اقداماتی فرهنگی و فضاسازی شامل برپایی موکبها جهت پذیرایی، همراه با اجرای برنامههای فرهنگی متنوع، انجام داد تا فضایی معنوی و ویژه در ترمینال یک برای خدمترسانی فراهم شود.
راهبرد فرودگاه بینالمللی مهرآباد در پایان گفت: از تلاش همکاران و عوامل اجرایی فرودگاه مهرآباد در بخشهای عملیات هوانوردی، تسهیلات فرودگاهی، فنی و مهندسی و تمام پرسنل بخشهای امنیتی به ویژه همکاران سپاه حفاظت فرودگاه، پلیس مهرآباد، پلیس گذرنامه، واجا، بسیج مهرآباد، همچنین پرسنل شرکتهای هواپیمایی و شرکتهای هندلینگ جهت خدماترسانی مطلوب تشکر و قدردانی میکنم.
