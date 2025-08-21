  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

پایان عملیات اربعین؛ ۱۳۸ هزار زائر از فرودگاه مهرآباد منتقل شدند

راهبرد فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با اشاره به پایان عملیات اربعین ۱۴۰۴ گفت: از ۴ تا ۲۹ مرداد بیش از ۱۳۸ هزار نفر از طریق هزار و ۱۰۵ پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه مهرآباد اعزام و پذیرش شدند.

ابراهیم مرادی راهبرد فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات اربعین ۱۴۰۴ با انتقال بیش از ۱۳۸ هزار نفر به پایان رسید، گفت: اعزام و پذیرش شرکت‌کنندگان مراسم اباعبدالله الحسین (ع) در پر ترافیک‌ترین فرودگاه کشور از بازه زمانی ۴ تا ۲۹ مرداد ماه، در کنار انجام پروازهای روزانه انجام شد.

وی افزود: شرکت‌های هواپیمایی آتا، فلای کیش، کارون، چابهار، ایران ایر، اطلس ایر، سیمرغ، پویا و کاسپین، امسال در مهرآباد اقدام به جابه‌جایی زائرین اربعین کردند.

مرادی ادامه داد: از تاریخ ۴ تا ۲۸ مردادماه، بیش از ۸۵۳ پرواز رفت و برگشت داخلی به فرودگاه‌های مرزی آبادان، اهواز، کرمانشاه و ایلام از فرودگاه مهرآباد انجام شده است که با این تعداد نشست و برخاست، بیش از ۱۰۲ هزار نفر به شهرهای مرزی منتقل شدند.

وی گفت: در همین بازه زمانی، بیش از ۲۵۲ پرواز رفت و برگشتی به فرودگاه‌های نجف اشرف و بغداد انجام شد و بیش از ۳۵ هزار نفر اعزام و پذیرش شدند.

مرادی افزود: فرودگاه مهرآباد با برنامه‌ریزی مناسب برای استقبال و بدرقه شرکت‌کنندگان، اقداماتی فرهنگی و فضاسازی شامل برپایی موکب‌ها جهت پذیرایی، همراه با اجرای برنامه‌های فرهنگی متنوع، انجام داد تا فضایی معنوی و ویژه در ترمینال یک برای خدمت‌رسانی فراهم شود.

راهبرد فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در پایان گفت: از تلاش همکاران و عوامل اجرایی فرودگاه مهرآباد در بخش‌های عملیات هوانوردی، تسهیلات فرودگاهی، فنی و مهندسی و تمام پرسنل بخش‌های امنیتی به ویژه همکاران سپاه حفاظت فرودگاه، پلیس مهرآباد، پلیس گذرنامه، واجا، بسیج مهرآباد، همچنین پرسنل شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های هندلینگ جهت خدمات‌رسانی مطلوب تشکر و قدردانی می‌کنم.

زهره آقاجانی

