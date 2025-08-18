برنامه جهانی غذا زنگ خطر را درباره اوضاع غزه به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سازمان برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که حدود نیم میلیون نفر از ساکنان غزه در معرض خطر قحطی قرار گرفتهاند.
این نهاد هشدار داد که برقراری آتشبس تنها راه مؤثر برای افزایش حجم کمکرسانی در این منطقه محاصره شده است.
این سازمان تأکید کرد که میزان کمکهای ورودی به غزه همچنان بسیار کمتر از نیاز مردم است.
برنامه جهانی غذا اعلام کرد: کمکهای فعلی تنها ۴۷ درصد از هدف روزانه این سازمان را تأمین میکند. تا زمانی که میزان کمکها افزایش نیابد، امکان ازسرگیری توزیع مواد غذایی، ارائه وعدههای گرم و پشتیبانی از نانواییهای تحت حمایت وجود نخواهد داشت. نیم میلیون فلسطینی در غزه در آستانه قحطی قرار دارند. تحقق آتشبس، شرط اساسی برای گسترش امدادرسانی است.
