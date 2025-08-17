ابوترابی فرد: راهبرد آزادگان الگوی امروز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، مراسم بزرگداشت الماس‌های درخشان با حضور سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران و جمعی از آزادگان معزز صبح امروز در تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران، در این مراسم با بیان اینکه آزادگان عزیز در میدان جنگی سخت در برابر دنیای استکبار در ماه‌های آغاز انقلاب اسلامی حضور یافتند، گفت: آنان پس از مقاومتی ستودنی، دوران جانکاه اسارت را در قله‌ای از عزت، مقاومت و معرفت سپری کردند.

وی با اشاره به اینکه اخوی ایشان، شهید علی اکبر ابوترابی فرد از شیفتگان مرید آزادگان بود، افزود: ایشان همواره می‌فرمودند که من می‌دانم این آزادگان چه دوران سختی را با عزت سپری کردند.

ابوترابی فرد ادامه داد: آزادگان برای اردوگاه‌ها راهبردی تعیین کردند که امروزه، خصوصاً بعد از اقتدار آفرینی ۱۲ روزه، باید راهبرد همه ما باشد.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: بر اساس این راهبرد چند برنامه مشخص شد که مهم‌ترین و اولین برنامه این بود که همانطور که برادران عزیز اسیر ما خادمان صادق و دلسوز برادران هم‌بند خود بودند و در خدمت آنان قرار داشتند، بدون توجه به سلایق و مواضع‌شان و صرفاً آنان را به‌عنوان یک انسان دیدند، امروزه نیز در کشور به چنین نگاهی نیاز داریم؛ همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه همه آمدند و هیچ نگاه جناحی و سلیقه‌ای وجود نداشت.

ابوترابی فرد دستورالعمل دوم آزادگان را «نمایش اوج اخلاق در برابر مأموران عراقی و شکنجه‌گران بعثی» دانست و گفت: برنامه سوم نیز آن بود که آزادگان عزیز در زیر شکنجه و با وجود اشراف اطلاعاتی مأموران، اردوگاه‌ها را به دانشگاه تبدیل کردند. هر آزاده‌ای هر آنچه می‌دانست در اختیار دیگران می‌گذاشت. از جمله کلاس‌های آموزش قرآن، نهج‌البلاغه و ورزش‌های رزمی، و در شرایطی که مأموران عراقی متوجه نشوند.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: برای آزادگان، مسئله «بود و نبود» اهمیتی نداشت؛ آنچه مهم بود وظیفه‌شناسی بود. آنان معتقد بودند باید طوری با مردم زندگی کنیم که اگر در کنار آنان جان دادیم برای ما گریه کنند و اگر با آنان زندگی کردیم، با ما بسازند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در دوران اسارت، پیام اسرا مقاومت و ایستادگی بود و هیچ پیامی از خستگی آنان برای مردم نیامد، این دلیل بود که باعث شد همه مردم در ۲۶ مرداد برای تشکر و بزرگداشت این روز آمدند.