تخریب گسترده و کوچاندن اجباری فلسطینیان از محله «الزیتون» غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دیده‌بان حقوق بشر اروپا مدیترانه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی محله الزیتون، بزرگ‌ترین محله شهر غزه را کاملاً تخریب کرده و ساکنان آن را به‌صورت اجباری از خانه‌هایشان آواره کرده است.

بر اساس گزارش این نهاد، نیروهای اشغالگر طی شش روز گذشته حدود ۴۰۰ منزل مسکونی در جنوب‌شرقی شهر غزه را با استفاده گسترده از ربات‌های انفجاری، صدها حمله هوایی و گلوله‌های توپخانه‌ای ویران کرده‌اند. این سازمان تأکید کرد که حمله به محله الزیتون بخشی از عملیات گسترده‌تر برای تخریب کامل استان غزه است که مشابه اقدامات پیشین در رفح، شمال غزه و خان‌یونس صورت گرفته است.

تیم‌های میدانی دیده‌بان حقوق بشر اروپا مدیترانه همچنین گزارش داده‌اند که اجساد غیرنظامیان در مناطق هدف وجود دارد، اما به دلیل ادامه بمباران امکان جمع‌آوری آن‌ها میسر نیست. دیده‌بان حقوق بشر اروپا مدیترانه هشدار داد که رژیم صهیونیستی با ادامه سیاست پاک‌سازی شهرها و تهدید و آوارگی اجباری ساکنان، در حال ارتکاب جرایم نسل‌کشی و برنامه‌ریزی برای قتل‌عام گسترده غیرنظامیان است. این نهاد خواستار اقدام فوری تمامی کشورها و نهادهای بین‌المللی برای توقف این جنایت علیه بشریت شد.