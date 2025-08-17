  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

سالانه ۲۷ هزار تن محصولات گلخانه ای در استان سمنان تولید می شود

سمنان- مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان سمنان از تولید سالانه ۲۷ هزار تن محصولات گلخانه در استان خبر داد و گفت: این محصولات به کشورهای اروپایی نیز صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قراییان ظهر یکشنبه در بازدید از گلخانه‌های سمنان با بیان اینکه توسعه کشت گلخانه‌ای برای استان در دستور کار است، ابراز داشت: این اقدام ارتقا بهره وری و مدیریت منابع آبی را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه ۴۸۶ واحد گلخانه‌ای در کل استان سمنان فعال است، افزود: محصولات صیفی، سبزی و گل‌های زینتی در این واحدها تولید می‌شود.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه سالانه در این گلخانه‌ها ۲۷ هزار تن محصول تولید می‌شود، ابراز داشت: این گلخانه‌ها نیاز استان سمنان را به خوبی تأمین می‌کند.

قراییان با بیان اینکه محصولات گلخانه‌ای استان سمنان به کشورهای اروپایی نیز صادر می‌شود، تصریح کرد: طی سنوات گذشته توسعه کشت این محصولات مورد اقبال بهره برداران استان سمنان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ۵۳۰ بهره بردار در گلخانه‌های استان فعالیت دارند، افزود: این ظرفیت وجود دارد تا به تعداد بهره برداران و گلخانه‌ها در استان سمنان افزوده شود.

