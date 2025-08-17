به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بابایی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در جمع با خبرنگاران در حاشیه صحن شورای شهر گفت: در حال حاضر بیش از هزار رأی ماده ۱۰۰ مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های غیرمجاز در سطح شهر تهران داریم که حدود یک دهه است اپراتورهای تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از اجرای آرای مربوط به این دکل‌ها سرباز می‌زنند. یک بار به بهانه انتخابات، یک بار به بهانه کرونا، یک بار به بهانه جنگ ۱۲ روزه. موضوعی است که سالیان سال به آن‌ها ابلاغ شده تا نسبت به اصلاح دکل‌ها و آنتن‌ها اقدام کنند.

وی افزود: بسیاری از این دکل‌ها و آنتن‌ها در محل غیرمجاز نصب شده و حتی فاصله‌های استاندارد با منازل مردم رعایت نشده که مشکلات جدی برای سلامت شهروندان ایجاد می‌کند. اما اپراتورها به جای تمکین به قانون، با بهانه‌های مختلف سعی می‌کنند اجرای این آرا را متوقف کنند.

بابایی ادامه داد: شهرداری در یکی دو هفته گذشته اجرای آرای ماده ۱۰۰ را آغاز کرده، اما باز هم فشارهای رسانه‌ای و غیره مطرح می‌شود که آنتن‌ها از بین می‌روند یا مشکل آنتن‌دهی برای مردم ایجاد می‌شود. با این حال، شهرداری اکنون یک مهلت مجدد به اپراتورها داده، در حالی که من مخالفم. تنها دیوان عدالت اداری می‌تواند برای آرای ماده ۱۰۰ مهلت دهد و به نظر من زمان لازم به اپراتورها برای اجرای آرا داده شده است. شهرداری باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آرا و تعیین تکلیف این دکل‌های غیرمجاز اقدام کند.

وی درباره فواصل دکل‌ها گفت: بر اساس آنتن‌دهی، مکان نصب هر آنتن مشخص می‌شود. در تهران تقریباً نقطه کور نداریم و افزایش تعداد دکل‌ها صرفاً برای اینترنت است. اپراتورها می‌خواهند با افزایش تعداد دکل‌ها سرعت اینترنت را بالا ببرند که این روش منطقی نیست. در دنیا توسعه اینترنت از طریق فیبر نوری انجام می‌شود و افزایش بیش از اندازه دکل‌ها می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت شهروندان داشته باشد.

بابایی افزود: اغلب آرا قدیمی است و مربوط به قبل از تشکیل شرکت ارتباطات مشترک شهر است. این شرکت بررسی کرده و بسیاری از دکل‌های قدیمی قابلیت صدور مجوز ندارند و استانداردهای لازم را ندارند، بنابراین باید هرچه سریع‌تر نسبت به جابجایی و نصب آن‌ها در محل‌های استاندارد اقدام شود.

وی درباره تأثیر دکل‌ها بر سلامت شهروندان گفت: اگر دکل‌ها و آنتن‌ها طبق ضوابط نصب شوند، مشکلی برای سلامت شهروندان ندارد. مشکل ما دکل‌ها و آنتن‌های غیرمجاز است که بر خلاف ضوابط نصب شده‌اند.

بابایی در پایان بیان کرد: چند مورد از دکل‌ها جمع‌آوری شده‌اند، اما با فشار اپراتورها این روند دچار مشکل شده است. حدود هزار دکل غیرمجاز در سطح شهر تهران دارای رأی ماده ۱۰۰ هستند.