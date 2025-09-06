به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در صد و پانزدهمین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران با محوریت منطقه ۸ شهر تهران اظهار کرد: معاونت فرهنگی شهرداری در دستور العمل‌هایی که در کمک به مدارس تهیه می‌کند، به ایمنی توجه جدی داشته باشد. در موضوع کمک به مدارس، رفع ناایمنی‌های مدارس در اولویت اول باشد؛ سازمان پیگیری و مدیریت بحران در سال گذشته با این‌که وظیفه‌ای نداشت اما براساس مسئولیت اجتماعی‌اش عدم انطباق‌های ایمنی را در مدارس احصا و پیگیری کرد. البته ایمنی بخشی از مدارس رفع شده اما امیدوارم با تذکر شورای شهر و توجه جدی شهرداران مناطق در موضوع کمک به مدارس، رفع ناایمنی مدارس در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: در موضوعات ایمنی هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و تاکنون درخواست‌های اعتبار در این حوزه در فرآیند بودجه ریزی مورد تایید قرار گرفته است؛ مناطق هر جا نیاز به اعتبار داشتند، می‌توانند درخواست کنند.

فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ نیز در ادامه جلسه از تلاش‌های انجام شده برای تملک زمین در ناحیه ۳ با همکاری سه جانبه سازمان املاک ومستغلات، شهرداری و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران خبر داد و گفت: یکی از اولویت‌های مدیریت شهری، ایمن‌سازی مدارس است که نیازمند تفاهم‌نامه یا دستورالعمل ابلاغی است.

وی افزود: بیشترین درخواست مدیران آموزش و پرورش در حوزه زیباسازی، ایزوگام و رنگ‌آمیزی مدارس بوده است. تنهایی همچنین از تلاش‌ها و خدمات همکاران سازمان آتش‌نشانی، دوام و مدیریت بحران به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد و گفت: نکات مطرح شده در این جلسه برای بهبود ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در دستور کار مدیریت شهری منطقه قرار خواهد گرفت.

ارتقای ایمنی در مدارس و مراکز همگانی

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این نشست با تأکید بر لزوم توجه به ایمنی در مدارس و مراکز همگانی در مناطق ۲۲ گانه اظهار کرد: آموزش همگانی یکی از نقاط قوت مدیریت بحران است و می‌تواند در لحظات ابتدایی وقوع بحران‌ها، نقش حیاتی ایفا کند.

گزارش پایش‌های میدانی آتش‌نشانی

در ادامه، کامران عبدولی معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گزارشی از اقدامات شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه کرد و گفت: از ۱۷ ساختمان پرخطر در ناحیه ۱ رفع خطر شده و در نواحی ۲ و ۳ شاهد کاهش حریق در معابر، مخازن زباله و فضای سبز بوده‌ایم.

وی افزود: در ناحیه ۲ حدود ۹۴ درصد عدم انطباق‌ها رفع و در ناحیه ۳ نیز ۱۳ درصد کاهش حریق و ۸۸ درصد رفع عدم انطباق محقق شده است.

عبدولی اجرای منظم تمرین‌های دورمیزی و عملیاتی، آموزش‌های شهروندی و برگزاری دوره‌های شهر آماده را از دیگر اقدامات آتش‌نشانی در حوزه پیشگیری عنوان کرد.

ارتقای HSE و مدیریت پسماند

امیرحسین عساری، رئیس اداره HSE منطقه نیز پس از ارائه گزارش شش‌ماهه نخست سال گفت: ۸/۵ درصد پیام‌های ارسالی به سامانه ۱۳۷ مربوط به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست بوده که به ۹۸ درصد این پیام‌ها رسیدگی شده است.

وی با اشاره به اتصال ۱۰۰ درصدی و صدور گواهی سلامت فنی سیم ارت ساختمان‌های شهرداری منطقه ۸ به‌عنوان یکی از اقدامات شاخص HSE افزود: در ادامه اقدامات انجام شده در حوزه محیط‌زیست نیز با آموزش‌های انجام‌شده، شاهد افزایش ۸ درصدی در جمع‌آوری و مدیریت پسماند خشک نسبت به سال گذشته در منطقه ۸ بوده‌ایم و این اقدامات تا پایان سال ادامه خواهد داشت.