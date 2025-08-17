به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی ظهر یکشنبه در نشست خبری به تشریح وضعیت نظارت بر ساختوساز در استان پرداخت و گفت: بحث نظارت بر ساختوساز در استان گلستان دو سویه است؛ هم نهادهای متولی نظارت مورد انتقاد قرار دارند و هم خود سازمان نظام مهندسی باید به این باور برسد که کیفیت و دقت در نظارت باید افزایش یابد.
وی با اشاره به اراده جدی هیئت مدیره دوره دهم برای بهبود کیفیت و نظارت افزود: جلسات متعددی برگزار شده و بازدیدهای میدانی آغاز شده است تا نظارتها به صورت عملی و مؤثر انجام شود.
کریمی تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه غفلت، تخلف یا سهلانگاری مهندسان ناظر، پرونده به شورای انتظامی ارجاع و برخورد جدی صورت میگیرد.
کریمی درباره چالشهای ساختوساز غیرمجاز اظهار کرد: ساختوسازهایی که خارج از نظام مهندسی انجام میشود، نظارتی بر آنها نیست و این بخش بزرگترین مشکل موجود است که بهصورت خاکستری در شهرها دیده میشود.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به تعویض ناظر در پروژهها بیان کرد: در گذشته برخی کارفرمایان بدون توجه به تذکرات ناظر، اقدام به تعویض ناظر میکردند که هیئت مدیره فعلی با جلوگیری از این اقدام، قصد دارد روند نظارت را بهبود بخشد و سازندگان را ملزم به رفع مشکلات کنند.
کریمی همچنین به تلاشها برای توسعه خدمات الکترونیکی سازمان اشاره کرد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش فساد، افزایش دقت و تسهیل در صدور مجوزها انجام شده و سامانهای راهاندازی شده که مردم میتوانند بدون مراجعه حضوری با سازمان مکاتبه و امور خود را پیگیری کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی گلستان به مسئله تعارض منافع در حوزه ساختوساز اشاره کرد و گفت: برخی شهرداران در حوزه نظارت و طراحی دخالت دارند که این موضوع مشکلساز است و سازمان در حال بررسی و رفع این تعارضات است.
نظر شما