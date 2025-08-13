به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، بر ضرورت هماهنگی چهار ضلع ساختوساز، ارتقای کیفیت بناها، توسعه صادرات خدمات مهندسی و استفاده از ظرفیتهای گردشگری تأکید کرد.
استاندار زنجان، ساختمان را در ایران مولفهای از ثروت و ابزار سرمایهگذاری بهویژه برای طبقه متوسط دانست و گفت: تمایل مردم به سرمایهگذاری در این حوزه بهدلیل ریسک کمتر نسبت به بازارهای موازی، زمینه بروز برخی تخلفات ساختمانی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به چهار ضلع کارفرما، پیمانکار، دستگاه نظارت و شهرداریها در فرایند ساختوساز افزود: در کارکرد هماهنگ این اضلاع مشکل اساسی داریم که باید برطرف شود.
صادقی با بیان اینکه دستیابی به صنعت نوین ساختمان اجتنابناپذیر است، اظهار کرد: بحرانهای طبیعی استان و هدررفت انرژی در روشهای فعلی ساختوساز، لزوم استفاده از فناوریهای نوین را دوچندان کرده است.
وی افزود: ظرفیت مهندسان استان فراتر از نیاز داخلی است و میتوان از این توان برای صادرات خدمات مهندسی به کشورهای همسایه و آسیای میانه بهره گرفت.
استاندار زنجان با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و اقدامات انجام شده برای شناسایی فضاهای امن، بر ضرورت طراحی فضاهای پناهگیری در مجتمعهای آپارتمانی تاکید کرد و گفت: تابآوری سازهها برای حفظ جان ساکنان باید افزایش یابد.
صادقی خارج کردن ساختمان از کالای صرفاً تجاری را راهکاری برای کاهش ساختوساز غیرمجاز و حفظ حقوق مردم دانست.
استاندار زنجان با بیان اینکه ظرفیتهای گستردهای در حوزه گردشگری وجود دارد، افزود: سرمایهگذاری در این بخش برد-برد و درآمدزاست.
وی از تعریف و اجرای مسیر گردشگری هماهنگ شش استان شمالغرب کشور با حمایت ریاستجمهوری خبر داد و پیشنهاد کرد: سازمان نظام مهندسی استان زنجان نخستین جلسات هماهنگی برای ارائه خدمات مهندسی این پروژهها را برگزار کند.
نظر شما