مجمع بسیجیان اصفهان ۱۵۵ راهکار برای مسائل شهری ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن طالب‌پور پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با امام‌جمعه اصفهان گزارشی جامع از عملکرد و اقدامات مجامع بسیج در سطح استان ارائه کرد.

وی با اشاره به ساختار سازمانی مجمع گفت: یکی از شاخص‌ترین رده‌های فعال در بسیج، رده اقشار و متخصصین است که ستاد مربوطه شامل ۱۹ قشر گوناگون می‌باشد؛ ترکیبی از اصناف، نخبگان علمی و تخصصی که به‌صورت هدف‌مند در خدمت تحقق اهداف دولت و جامعه اسلامی فعالیت می‌کنند.

طالب‌پور نقش اقشار را در مقاطع حساس اجتماعی برجسته خواند و افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، بسیج اقشار به‌ویژه بسیج اصناف سهم بسزایی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی برای مردم ایفا کرد.

وی این تجربه را نمونه‌ای از کارآمدی شبکه اقشار دانست که می‌تواند در بحران‌ها به سرعت وارد عمل شده و خلأها را پر کند.

رئیس مجمع بسیجیان درباره مأموریت‌های محوری مجمع گفت: یکی از اهداف کلیدی، تشکیل و تقویت شبکه نخبگی بسیج است؛ به همین منظور هیأت‌های اندیشه‌ورز و مجامع تخصصی شکل گرفته‌اند تا در هفت موضوع کلان به جمع‌آوری مسائل پرداخته و برای هر مسئله، راه‌حل‌های عملیاتی پیشنهاد کنند.

به گفته وی، این مجامع به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که طرح‌های ارائه‌شده قابلیت اجرای مستقیم در همان شهرستان را داشته باشند؛ به‌عبارتی طرح‌ها نه صرفاً نظری، که کاربردی و قابل پیاده‌سازی در سطح محلی‌اند.

طالب پور تشریح کرد: در طول سال، هر مجمع شهرستانی حدود پنج مسئله محلی را شناسایی و برای آنها راهکار پیشنهاد می‌دهد؛ پس از تدوین راه‌حل، در مرحله اجرا دستگاه‌های دولتی مرتبط پای کار می‌آیند تا طرح‌ها عملیاتی شوند. طالب‌پور این فرآیند را نمونه‌ای از همکاری میان ظرفیت‌های مردمی و ظرفیت حکمرانی خواند که می‌تواند منجر به حل مسائل محلی به‌صورت پایدار شود.

رئیس مجمع همچنین آمار کلی استان را این‌گونه ارائه کرد: تا کنون در ۳۲ شهرستان استان مجامع بسیج تشکیل شده و در مجموع ۲۸۴ مسئله شناسایی شده است که برای ۱۵۵ مسئله طرح‌هایی تهیه و پیشنهاد شده است. از میان اقدامات شاخص که قابلیت اجرا و اثرگذاری محلی داشته‌اند می‌توان به طرح‌های آبخیزداری و مقابله با فرونشست زمین، برنامه‌های آموزش مردمی برای کنترل بیماری دیابت و پروژه‌هایی با هدف تقویت هویت دینی زنان اشاره کرد.

طالب‌پور بر ضرورت تداوم همکاری میان مجامع بسیج، دستگاه‌های اجرایی و نخبگان محلی تأکید کرد و گفت: تقویت ظرفیت‌های تخصصی و مشارکت اقشار مختلف می‌تواند هم در شرایط بحران و هم در توسعه پایدار شهرستان‌ها نقش‌آفرین باشد.

وی خواستار پیگیری طرح‌های ارائه‌شده تا مرحله اجرا و ارزیابی اثرگذاری آنها شد تا تجربه‌های موفق در سایر شهرستان‌ها نیز بازتولید گردد.