پویش مهر ۱۴۰۴ به همت بنیاد علوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه پویش مهر علوی سال ۱۴۰۴ با هدف توزیع ۲۰۰ هزار بسته استاندارد لوازم التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند، عصر امروز برگزار شد.

برگزارکنندگان این پویش تأکید کردند که علاوه بر لبخند بر چهره کودکان، نمایش همت گروه‌های جهادی و هم‌افزایی نهادهای مردمی و انقلابی، بخش مهمی از این حرکت است.

تأمین نوشت‌افزار بخش مهمی از هزینه‌های آموزشی خانوارهاست و برای اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، چالش جدی ایجاد می‌کند؛ چالشی که در کیفیت آموزش و احساس بی‌عدالتی تحصیلی نمایان می‌شود.

بنیاد علوی با هدف رفع این مشکل بسته‌های لوازم‌التحریر را با همکاری ۷۰۰ گروه جهادی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع کرد. امسال نیز با آسیب‌شناسی تجربه گذشته و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، ۲۵۰ هزار بسته لوازم‌التحریر ایرانی و باکیفیت در میان دانش‌آموزان توزیع خواهد شد.

براساس این طرح، دانش‌آموزان دو دهک اول در روستاهای هدف به‌طور کامل تحت پوشش قرار می‌گیرند و چهار دهک بعدی نیز با همراهی گروه‌های جهادی و مردمی از این کمک‌ها بهره‌مند خواهند شد.