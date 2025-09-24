  1. استانها
  2. کردستان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۴

۱۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان روستایی دهگلان توزیع شد

دهگلان- هزار و ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان محلی بین دانش‌آموزان مناطق روستایی شهرستان دهگلان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تسهیلگر بنیاد علوی در شهرستان دهگلان، صبح چهارشنبه در این مراسم گفت: بنیاد علوی در سال جاری به منظور حمایت از دانش‌آموزان مناطق روستایی و محروم، ۲۵۰ هزار بسته لوازم‌التحریر رایگان برای دانش‌آموزان با دهک‌های درآمدی ۱ و ۲ در نظر گرفته است.

بابک مرادی افزود: سهم استان کردستان در این طرح ۱۰ هزار بسته بوده که از این تعداد، ۱۳۰۰ بسته به شهرستان دهگلان و روستاهای تحت پوشش بنیاد علوی اختصاص داده شده است.

مرادی در ادامه توضیح داد: بسته‌های لوازم‌التحریر بر اساس نیاز آموزشی دانش‌آموزان و با توجه به مقاطع تحصیلی آن‌ها، شامل مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم، در میان دانش‌آموزان توزیع شده است.

این اقدام از سوی بنیاد علوی به منظور حمایت از تحصیل دانش‌آموزان در مناطق محروم و فراهم کردن امکانات آموزشی برای آنان انجام گرفته است.

