به گزارش خبرنگار مهر، تسهیلگر بنیاد علوی در شهرستان دهگلان، صبح چهارشنبه در این مراسم گفت: بنیاد علوی در سال جاری به منظور حمایت از دانشآموزان مناطق روستایی و محروم، ۲۵۰ هزار بسته لوازمالتحریر رایگان برای دانشآموزان با دهکهای درآمدی ۱ و ۲ در نظر گرفته است.
بابک مرادی افزود: سهم استان کردستان در این طرح ۱۰ هزار بسته بوده که از این تعداد، ۱۳۰۰ بسته به شهرستان دهگلان و روستاهای تحت پوشش بنیاد علوی اختصاص داده شده است.
مرادی در ادامه توضیح داد: بستههای لوازمالتحریر بر اساس نیاز آموزشی دانشآموزان و با توجه به مقاطع تحصیلی آنها، شامل مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم، در میان دانشآموزان توزیع شده است.
این اقدام از سوی بنیاد علوی به منظور حمایت از تحصیل دانشآموزان در مناطق محروم و فراهم کردن امکانات آموزشی برای آنان انجام گرفته است.
