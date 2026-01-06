حمایت ۳۴ میلیارد تومانی بنیاد علوی از برگزاری اعتکاف رجبیه در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد علوی امسال با هدف تقویت فعالیت‌های معنوی و حمایت از حرکت‌های مردمی، از برگزاری آئین اعتکاف رجبیه در مساجد مناطق هدف کشور حمایت کرده است.

بر اساس این گزارش، در اجرای این طرح، استان‌هایی که در دوره‌های گذشته از حمایت کمتری برخوردار بوده‌اند، در اولویت حمایت‌های امسال قرار گرفتند تا توزیع منابع با رویکردی متوازن و عدالت‌محور انجام شود.

فرآیند شناسایی مساجد پس از ثبت اولیه و با در نظر گرفتن شاخص‌هایی همچون ضریب جمعیت هر استان، میزان محرومیت، تعداد معتکفان و سطح حمایت‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۳ انجام شد. در نهایت، از میان حداکثر ۲ هزار مسجد شناسایی‌شده، ۸۰۰ مسجد توسط مرکز حرکت‌های مردمی و جهادی بنیاد علوی انتخاب شدند.

تسهیلگران بنیاد علوی در هر شهرستان، با نظارت مجریان طرح، مسئولیت توزیع و هدایت حمایت‌ها را برعهده داشتند تا اجرای این برنامه معنوی در سراسر کشور با انسجام و اثربخشی همراه باشد.