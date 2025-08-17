حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ساعت صفر بامداد تاکنون ۱۱ صبح بیش از ۴۲ هزار نفر از مرز مهران تردد کردهاند.
ایلام - فرماندار مهران از تردد بیش از ۴۲ هزار زائر از مرز مهران طی امروز خبر داد.
حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ساعت صفر بامداد تاکنون ۱۱ صبح بیش از ۴۲ هزار نفر از مرز مهران تردد کردهاند.
وی ادامه داد: در این مدت، حدود ۱۰۰۰ نفر از کشور خارج شده و بیش از ۴۱ هزار نفر وارد کشور شدهاند.
