۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

تردد بیش از ۴۲ هزار زائر از مرز مهران طی امروز

ایلام - فرماندار مهران از تردد بیش از ۴۲ هزار زائر از مرز مهران طی امروز خبر داد.

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ساعت صفر بامداد تاکنون ۱۱ صبح بیش از ۴۲ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این مدت، حدود ۱۰۰۰ نفر از کشور خارج شده و بیش از ۴۱ هزار نفر وارد کشور شده‌اند.

