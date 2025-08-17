بازگشت ۹۶۵۰ زائر گیلانی از سفر اربعین

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان روز ۲۶ مرداد، ۳۲۵ سفر جادهای برای بازگشت زائران اربعین از استان انجام که در این مسیرها ۹۶۵۰ نفر از مرزهای مهران و خسروی به استان بازگشتند.
وی ادامه داد: این رقم نسبت به روزهای قبل که ۳۰۵ سفر و حدود ۹۰۰۰ مسافر گزارش شده بود، افزایش یافته و روند بازگشت زائران همچنان با سرعت مطلوب ادامه دارد.
مرادی نیز با اشاره به خدمات ویژه برای زائران گفت: طی این مدت ۲۲ سفر با جابهجایی ۶۵۰ مسافر به صورت ویژه در ناوگان تحت نظارت ما انجام شده است که با هدف خدمترسانی هر چه بهتر به زائران اختصاص یافته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با قدردانی از تلاشهای کارکنان حوزه حملونقل و راهداری، تاکید کرد: تلاش ما بر این است که شرایط بازگشت زائران با امنیت و رفاه کامل فراهم شود و با برنامهریزیهای صورت گرفته، خدمترسانی در این بخش همچنان به بهترین شکل ادامه دارد.
