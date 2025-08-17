  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

بازگشت ۹۶۵۰ زائر گیلانی از سفر اربعین

بازگشت ۹۶۵۰ زائر گیلانی از سفر اربعین

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان از بازگشت ۹۶۵۰ نفر از زائران مراسم پیاده روی اربعین از طریق مرزهای مهران و خسروی به استان خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان روز ۲۶ مرداد، ۳۲۵ سفر جاده‌ای برای بازگشت زائران اربعین از استان انجام که در این مسیرها ۹۶۵۰ نفر از مرزهای مهران و خسروی به استان بازگشتند.

وی ادامه داد: این رقم نسبت به روزهای قبل که ۳۰۵ سفر و حدود ۹۰۰۰ مسافر گزارش شده بود، افزایش یافته و روند بازگشت زائران همچنان با سرعت مطلوب ادامه دارد.

مرادی نیز با اشاره به خدمات ویژه برای زائران گفت: طی این مدت ۲۲ سفر با جابه‌جایی ۶۵۰ مسافر به صورت ویژه در ناوگان تحت نظارت ما انجام شده است که با هدف خدمت‌رسانی هر چه بهتر به زائران اختصاص یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان حوزه حمل‌ونقل و راهداری، تاکید کرد: تلاش ما بر این است که شرایط بازگشت زائران با امنیت و رفاه کامل فراهم شود و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، خدمت‌رسانی در این بخش همچنان به بهترین شکل ادامه دارد.

کد خبر 6562939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها