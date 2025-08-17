حل مشکلات مردم بیارجمند نیازمند هماهنگی بیشتر ادارات شاهرود است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی بعد از ظهر یکشنبه در شهر بیارجمند با بیان اینکه توسعه همه جانبه بخش بیارجمند مورد تاکید است، ابراز داشت: این اقدام جوانان را به ماندگاری در منطقه امیدوار و باعث دلگرمی مردم میشود.
وی با بیان اینکه بخش بیارجمند دارای مشکلاتی در حوزه عمران، بهداشت و درمان، راههای مواصلاتی، ورزش و کشاورزی است، افزود: با حل این چالشهای موجود قطعاً چراغ راه مهاجرت معکوس به سمت روستاهای منطقه روشن خواهد شد.
فرماندار شاهرود بابیان اینکه تحقق اهداف فوق پیگیری جدی تر دستگاههای اجرایی شهرستان را میطلبد، ابراز داشت: رفع نیازهای مردم منطقه نیازمند همراهی دستگاهها است.
جلالی به هم افزایی و هماهنگی هر چه بیشتر ادارات برای حل چالشهای موجود در بخش بیارجمند تاکید و تصریح کرد: این اقدامات در نهایت به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان منتهی خواهد شد.
وی افزود: از دستگاهها انتظار میرود تا موانع را بررسی و برای حل آنها پیشنهادات خود را به فرمانداری ارائه تا در کمیتههای مربوط برای آنها چاره اندیشی شود.
