۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

قشون‌کشی به کاخ سفید؛ حضور «ائتلاف مشتاقان» در نشست زلنسکی-ترامپ!

رئیس کمیسیون اروپا در پیامی در فضای مجازی اعلام کرد که به درخواست رئیس جمهور اوکراین به نشست فردای وی با رئیس جمهور آمریکا ملحق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که بنا به درخواست ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به دیدار فردای وی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید ملحق خواهد شد.

فون‌درلاین در «ایکس» نوشت: بعدازظهر امروز در بروکسل از ولودیمیر زلنسکی استقبال خواهم کرد. به همراه هم در کنفرانس ویدئویی «ائتلاف مشتاقان» شرکت خواهیم کرد.

وی افزود: به درخواست رئیس جمهور زلنسکی، به دیدار فرداری وی با رئیس جمهور ترامپ و سایر رهبران اروپایی در کاخ سفید خواهم پیوست.

دومین حضور زلنسکی در کاخ سفید پس از دیدار روز جمعه ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا، انجام خواهد شد.

همچنین این دیدار در حالی برگزار خواهد شد که نخستین حضور زلنسکی در کاخ سفید با تنش و تحقیر و به نوعی بیرون رانده شدن وی از دفتر بیضی کاخ سفید همراه شد.

ترامپ نشست خود با پوتین را «عالی» توصیف کرد و گفت که پوتین خواهان آتش بس نیست بلکه به دنبال یک توافق فراگیر برای توقف جنگ است.

اسکای‌نیوز پیش‌تر در گزارشی نوشت که «رئیس جمهور آمریکا سرمست از هیجان دیدار با مردی مقتدر مثل پوتین، ظاهراً موضوعی که رهبران اروپایی به او متذکر شده بودند را از قلم انداخت؛ اینکه آتش‌بس بی‌قید و شرط باید نقطه قطعی شروع حل و فصل دائمی بحران باشد»!

