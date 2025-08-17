بازداشت عامل تیراندازی در کمتر از ۲۴ ساعت در تالش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس حقیقی نیا با اشاره به تلاشهای مجموعه انتظامی برای برقراری و ارتقای نظم و امنیت در جامعه، اظهار داشت: ایجاد ناامنی برای مردم و انجام رفتارهای هنجارشکنانه خط قرمز پلیس است.
وی در ادامه گفت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری و متعاقب آن تیراندازی با سلاح گرم در یکی از ییلاقات به سمت یکی از کارکنان اداره منابع طبیعی این شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی به آدرس محل مورد نظر اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش افزود: پس از حضور پلیس در صحنه و با اقدامات فنی و پیگیریهای مأموران انتظامی عامل تیراندازی شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه از متهم یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز کشف شد، تصریح کرد: متهم ۳۲ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ حقیقی نیا در پایان خاطرنشان کرد: مقابله قاطعانه پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی از اولویتهای فراجا است.
