سرهنگ حقیقی نیا: عامل تخریب بانک در تالش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس حقیقی نیا با تأکید بر اهمیت حراست از امنیت و آرامش هموطنان، اظهار کرد: امنیت، خط قرمز پلیس است و با مخلان امنیت شهروندان، برابر قانون برخورد می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در ۱۸ دی ماه تعدادی از اغتشاشگران اقدام به تخریب یکی از بانک‌های سطح شهر تالش کرده بودند افزود: شناسایی و دستگیری متهمان بلافاصله در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی و استفاده از تجهیزات نوین پلیسی، هویت یکی از متهمان شناسایی و در یک عملیات ضربتی در سطح شهر دستگیر شد.

سرهنگ حقیقی نیا در پایان با اشاره به اینکه متهم ۱۷ساله جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند افزود: برخی افراد با سوء استفاده از فضای کنونی کشور درصدد برهم زدن نظم و امنیت عمومی بوده که در این خصوص پلیس با برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض، با هرگونه اقدام سازمان یافته در جهت اخلال در امنیت روانی جامعه برخورد می‌کند