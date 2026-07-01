توقیف یک دستگاه ریزپرنده غیر مجاز در تالش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس حقیقی نیا در تشریح این خبر اظهار کرد: استفاده و تصویر برداری به وسیله هر گونه ریز پرنده باید با مجوز قانونی صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: ماموران انتظامی حین کنترل وسایل نقلیه در ایست و بازرسی یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.

این مقام انتظامی از کشف یک دستگاه ریز پرنده فاقد مجوز پرواز و مدارک قانونی در بازرسی از این خودرو خبر داد و با بیان اینکه کارشناسان ارزش این کشفیات را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند،خاطرنشان کرد: در این راستا متهم ۳۱ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حقیقی نیا در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.